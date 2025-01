Toni Fernández y su debut con el primer equipo: "Mi familia me llamó llorando"

La Masia es una fuente inagotable de talento para el primer equipo, y el último joven en inscribir su nombre en la larguísima lista de ejemplos es Toni Fernández. El joven futbolista de Zona Franca, con solo 16 años y 173 días, debutó oficialmente en el partido de Copa del Rey en Barbastro. Entró en el minuto 81 por Pablo Torre en la victoria por 0-4 que valió para pasar a octavos. Un día inolvidable para él y su familia.

Una vez pasada la vorágine de principios de año, con el viaje a Arabia Saudita para la Supercopa que él mismo vivió desde el banquillo, el extremo visitó las instalaciones de La Masia para recordar y explicar cómo vivió ese 4 de enero en tierras aragonesas. Así, aseguró que "estaba tranquilo" antes del debut y que, ya después del partido, recibió una llamada emotiva de su familia.

"Mis padres me llamaron llorando de felicidad", emocionados por verle con la camiseta del primer equipo, "me dijeron que estaban orgullosos de mi", recuerda Toni. "También me dijeron que siguiera trabajando y que no me conformara".

Se ha estrenado ya, pero Toni sabe que esto es solo el principio y que queda mucho camino: "A pesar de mi debut, seguiré trabajando... Es un paso muy pequeño lo que he dado. Estoy aprendiendo de los mejores ahora". Y se acordó del entrenador, Hansi Flick, que le permitió cumplir su sueño: "Quiero agradecer a Flick y a su staff mi debut, y a la gente del club"