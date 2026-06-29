Toni Fernández, otro canterano que puede salir del Barça

La cantera del Barça sigue llamando mucho la atención en el mercado y es probable que se den más salidas del Barça Atlètic para evitar que algunos futbolistas con cartel sigan jugando en Segunda Federación y se formen en categorías superiores. Uno de los canteranos que podría salir en las próximas semanas es el atacante Toni Fernández, seguido por numerosos clubs europeos. El Sevilla está en disposición de presentar una propuesta de compra, con opción de recompra para el club blaugrana, aunque hay más opciones encima de la mesa. Se habla de un traspaso de unos tres millones de euros, aunque las relaciones con el club hispalense siguen siendo muy complicadas.

Toni Fernández ya había sido sondeado por el grupo de Sergio Ramos en el caso de que hubiesen adquirido el Sevilla. Era una de sus apuestas, pero el actual director deportivo del club, José Ignacio Navarro, también sigue con mucho interés el futuro del futbolista de 17 años que dio el salto al fútbol base blaugrana en el 2018 procedente de la cantera del Espanyol.

Segun 'VamosmiSevilla', ya habría contactos entre las partes para intentar cerrar la operación antes del inicio de la pretemporada. Toni Fernández buscaba tener más protagonismo en el primer equipo, pero sabe que va a tener muy complicado rascar minutos en el nuevo proyecto de Hansi Flick por lo que podría buscarse destino. Era uno de los futbolistas que sí debía hacer la pretemporada con el primer equipo.

Toni Fernández debutó en el 2025 con el primer equipo en un partido de Copa ante el Barbastro. Fue el segundo canterano más joven de la historia del Barça en debutar con tan solo 16 años y cinco meses y es uno de los futbolistas que genera más consenso de futuro dentro del club blaugrana. Tiene contrato hasta el 2027 y el Barça debe decidir lo que hacer con él en las próximas semanas. Hoy por hoy, todo indica a que podría dar el salto a un Primera. El Alavés también se ha interesado en contratarle.

Con el Barça Atlètic, Toni Fernández ha jugado este pasado curso 25 partidos anotando cinco goles y dando tres asistencias. Es uno de los jugadores más rápidos y técnicos del filial y queda claro que la categoría se le puede quedar corta.