Toni Fernández se acerca al Venezia con otras vías abiertas

Pendiente está Toni Fernández de resolver su futuro en este fin de mercado. El atacante de Rubí ya sabía que no contaba para Hansi Flick esta temporada tras completar la pretemporada con el primer equipo. Estos últimos días se habían intensificado los contactos para definir su destino, con ofertas de la Bundesliga, de la Serie A y de la Premier League.

Toni Fernández, entrenando con el Barça / FCB

A nadie se le escapa que se trata de una de las mayores perlas que han salido los últimos tiempos en La Masia y con un futuro enorme por delante a sus 18 años recién cumplidos. La vía del Barça Atlètic está ya descartada y, según ha podido saber SPORT, el club mejor posicionado y quien más avanzado lo tiene es el Venezia.

El recién ascendido a la Serie A ha mostrado gran interés por el jugador. Se mantienen otras vías abiertas, también en la máxima categoría italiana y, como decíamos, en Inglaterra y Alemania. Pero el Venezia es quién está más cerca de hacerse con sus servicios. Las próximas horas serán determinantes para cerrar del todo esta opción.

Toni Fernández, en una imagen de archivo con el Barça / SPORT

Venezia tiene un ambicioso proyecto y ve en la figura de Toni muchas similitudes con el caso de Nico Paz. Un futbolista joven, con talento y con personalidad para ser muy importante en este regreso a la élite en Italia. Una gran oportunidad para seguir su carrera en la élite y explotar este curso.

Toni se ha fogueado todos estos años en La Masia, quemando etapas a pasos agigantados. Su posición ideal es la de mediapunta, pero ha actuado también de extremo. Esa versatilidad es otra de sus grandes virtudes.

Debut en 2025

Toni Fernández debutó en el 2025 con el primer equipo en un partido de Copa ante el Barbastro. Fue el segundo canterano más joven de la historia del Barça en debutar con tan solo 16 años y cinco meses y es uno de los futbolistas que generaba más consenso de futuro dentro del club blaugrana. Tiene contrato hasta el 2027 y el Barça debía decidir lo que hacer con él en las próximas semanas.

Con el Barça Atlètic, Toni Fernández jugó este pasado curso 25 partidos anotando cinco goles y dio tres asistencias.

Acaba de cumplir 18 años y la idea es que se cierre la transacción con el mismo formato que se están llevando a cabo el resto: traspaso y manteniendo un derecho de tanteo y opción de recompra Así se han llevado a cabo las operaciones de Tommy Marqués, Jofre o la que está a punto de cerrarse de Héctor Fort.