Toni Alonso tendrá una penya blaugrana con su nombre

Toni Alonso (treinta años le avalan como delegado del filial del Barça, ya fuera Barça B o Barça Atlètic) es uno de los trabajadores con más historia del club. En diciembre de 2023 fue llamado a filas por el primer equipo para ejercer como delegado junto a Carles Naval, al que, entonces, se le preparaba el relevo.

Toni Alonso, en la temporada 2013-2014 con el Barça B / JOAN MONFORT

El pasado mes de julio, tras temporaday media ejerciendo, le comunicaron que regresaba al Barça Atlètic, no como delegado, cargo que desde su marcha llevaba a cabo Carlos Busquets, sino como responsable de la atención al jugador, algo que, de hecho, también había asumido durante sus tres décadas en el filial. De esta manera, Naval volvía a estar solo como delegado en la primera plantilla.

Carles Naval, delegado del primer equipo del Barça / JAVI FERRÁNDIZ

Pero no todo han sido malas noticias para Toni Alonso. El pasado 30 de septiembre, la junta directiva aprobó la oficialización de cuatro nuevas peñas, una de ellas la ‘PB Toni Alonso de Valencia de Alcántara', en Cáceres, cuya inauguración se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre y a la que acudirá el propio Alonso.

Esta nueva peña, dedicada al ex delegado del primer equipo, surge de la amistad con su fundador, al que ayudó, como siempre ha hecho, en muchas ocasiones durante su etapa en el filial.