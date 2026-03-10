Toña Lizárraga, exasesora de nutrición del Barça: "Todos tenemos un presupuesto de energía para toda la vida"

Maria Antonia Lizárraga, doctora especialista en nutrición y deporte, ha dedicado más de treinta años a estudiar cómo funciona el cuerpo humano en relación con la alimentación, el ejercicio y el descanso. Durante 12 años fue asesora de nutrición del Fútbol Club Barcelona y actualmente ejerce como asesora médica y nutricional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En una entrevista a 'La Vanguardia', la experta defiende que la nutrición no se reduce solo a contar calorías. Su experiencia le ha enseñado que otros factores, como el descanso, el estrés o la temperatura corporal, influyen de manera significativa en el metabolismo y en la energía disponible para el cuerpo.

En los últimos años, su interés se ha centrado en la longevidad y en cómo envejecer mejor. Para ella, la energía en la vida es limitada y la gestión de ella puede marcar la diferencia en la salud y la vitalidad: "Todos tenemos un presupuesto de energía para toda la vida, como si fuera una vela; hay etapas en las que la quemamos más rápido y otras en las que pensamos: '¿Y si pudiera hacer que no se queme tan deprisa?'. Eso sería la longevidad, alargar la vida teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto limitado de energía".

Además de la alimentación y el ejercicio, la especialista insiste en la importancia de escuchar al propio cuerpo. No basta con seguir consejos genéricos, y hay que ajustar los hábitos de manera consciente y personalizada: "Tu plan de salud intrínseca debe tener un componente personal de propósito (...) Por eso tenemos que parar varias veces al día para escucharnos y ver si estamos intentando ir por ahí".

El movimiento diario también juega un papel esencial. Lizárraga apunta que los pequeños gestos cotidianos como subir escaleras o moverse durante el día, son esenciales para mantener la actividad metabólica: "Lo que comemos es la gasolina para el coche que tenemos que poner en marcha, porque estamos diseñados para el movimiento. Puedes ir al gimnasio dos o tres veces por semana, pero lo importante es qué pasa en las otras 23 horas del día que no entrenas".

La experta tiene claro que al final se trata de "combinar de forma armónica lo que comemos, como gasolina, con cómo nos movemos para mantener el flujo de energía en nuestras células".

Otro pilar es la recuperación y el descanso. Dormir bien ayuda a ahorrar energía y regula hormonas como el cortisol, que se activa con el estrés y el enfado: "Desde el punto de vista de la energía, el cortisol permanece horas en el cuerpo, acelerando el metabolismo y haciendo que quemes calorías más rápido. Es decir, la vela se está consumiendo más deprisa".

Por eso es fundamental cuidar las horas posteriores al ejercicio y la alimentación post-entrenamiento: "Si no haces nada, si no tomas algo sencillo como un plátano, unas nueces o un yogur, y dejas que el cortisol siga alto, está claro que no estás optimizando la recuperación activa".

Para Lizárraga, envejecer con salud requiere una combinación de hábitos conscientes y propósito personal: "Quien manda es el cerebro. Hay que dormir lo necesario, respirar despacio y mantener un plan vital que le permita funcionar bien".