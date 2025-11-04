Lo de Tommy no fue solo un regalo de Flick

Tommy Marqués recibió el mejor regalo de cumpleaños posible. El pasado jueves fue llamado por Flick por primera vez para entrenar con la primera plantilla del Barça. El mismo día que cumplía los 19. Nunca antes se había ejercitado con el primer equipo azulgrana.

La suya es una historia atípica en La Masia. Como la de Fermín. Fichado cuando era alevín del Europa, antes de dar el estirón era un interior pequeño y habilidoso. Pero empezaron los problemas físicos y lesiones y estuvo tiempo parado. Lo que llevó a irse cedido a la Damm en su primer año de juvenil. Le fue genial. Volvió, dio el estirón y el curso pasado fue importante en el Juvenil A de Belletti. Como jugador número 12. Y en su primer año con el Barça Atlètic se ha vuelto innegociable.

UN PERFIL DIFERENTE AL CENTROCAMPISTA CLÁSICO DE MASIA

Y el salto definitivo lo ha dado esta campaña 2025/26. Un pivote diferente con el que no cuenta el primer equipo azulgrana. Fortísimo en el juego aéreo, desarrollado, potente en los duelos. Ideal para acompañar a un perfil como Frenkie de Jong (uno de sus ídolos en el primer equipo, por cierto, y en uno de los que más se fija, como él mismo ha dicho en alguna ocasión).

Tommy, en un encuentro con el filial esta temporada / Valentí Enrich / SPO

Y, según ha podido saber SPORT, su convocatoria no fue puntual ni fruto de la casualidad. O de un regalo de cumpleaños, como decíamos. El área deportiva del Barça lo tiene muy bien considerado y lo ve como una apuesta de futuro de club. Es un centrocampista total y gusta al área deportiva capitaneada por Deco y Bojan. Poco a poco, si sigue esta evolución, lo iremos viendo más a las órdenes de Flick.