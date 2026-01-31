Tommy pica pedra mientras convence a Flick

De un tiempo a esta parte, Hansi Flick ha demostrado que confía en Tommy Marqués para estar en dinámica permanente con el primer equipo del Barça. Sí, todavía no ha debutado, pero es una evidencia que para Hansi, siempre que tiene alguna baja o debe completar el roster, es la primera opción.

El ascenso a la élite de Tommy se ha producido de una forma poco convencional. Tomás Noël Marqués Morera llegó al Barça en el verano del 2015. Su primer equipo fue el Benjamín B y desde entonces su progresión ha sido positiva superando con nota dificultades y altibajos remarcables.

UNA LLEGADA A LA ÉLITE ATÍPICA

Fichado cuando era alevín del Europa, antes de dar el estirón era un interior pequeño y habilidoso. Pero empezaron los problemas físicos y lesiones y estuvo tiempo parado. Lo que llevó a irse cedido a la Damm en su primer año de juvenil. Le fue genial. Volvió, dio el estirón y el curso pasado fue importante en el Juvenil A de Belletti. Como jugador número 12. Y en su primer año con el Barça Atlètic se ha vuelto innegociable. Bueno, cuando no se lo lleva Flick.

Tommy y Jofre, en una imagen entrenando con el primer equipo / Dani Barbeito

El barcelonés lleva muchos meses ya siendo un fijo en los entrenamientos. Quizás esto le priva en ocasiones de acumular minutos competitivos con el filial. Es un equilibrio complicado. Claro que entrenar con algunos de los mejores futbolistas del mundo es un lujo y un aprendizaje diario.

UN TRASIEGO CONSTANTE

Flick confía en Tommy y ya le ha transmitido que tenga paciencia, que está contento con su evolución y que el debut llegará más pronto que tarde. El otro día jugó 60 minutos ante el Poblense para al día siguiente estar en la convocatoria con el primer equipo a las 16:15 ante el Oviedo. 14 partidos oficiales este curso con el Barça Atlètic, un número considerable teniendo en cuenta que viaja casi siempre con la primera plantilla.

Se está pegando un palizón de viajes, de jugar ahora con unos, luego con otros. No es una situación sencilla, tampoco a nivel de adaptación, de asociarse, de entendimiento, sobre todo cuando juega con el filial sin siquiera entrenar a las órdenes de Belletti. Pero a sus 19 años es una esponja. Quién sabe si podríamos verlo en alguno de los próximos partidos por fin cumpliendo el sueño del debut.