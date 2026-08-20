Tommy Marqués viaja a Braga para cerrar su fichaje: 11 millones más para el Barça

Tommy Marqués pone rumbo a Portugal. El centrocampista del FC Barcelona viaja este jueves a Braga para cerrar su fichaje por el SC Braga, después de que ambos clubes hayan alcanzado un acuerdo definitivo por su traspaso.

La operación, que en un primer momento se situaba en 10 millones de euros fijos más dos en variables, ha sufrido un último cambio y finalmente el Barça ingresará 11 millones de euros fijos por el joven futbolista, tal y como informa Juli Claramunt. El acuerdo está cerrado a falta de completar los últimos trámites y de que Marqués firme su nuevo contrato con el conjunto portugués.

La salida del centrocampista estuvo cerca de complicarse en el último momento. El Ajax tuvo un interés concreto por el futbolista, una propuesta que hizo dudar a Marqués y que abrió la posibilidad de que su futuro pudiera cambiar. Sin embargo, finalmente el jugador se decantó por el proyecto del Braga y la operación con el Barça siguió adelante.

Tommy Marqués abandonará la plantilla este mercado / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Según ha informado Jijantes, Marqués viaja este jueves a Braga para completar el proceso y convertirse oficialmente en nuevo jugador del conjunto portugués.

El Barça mantiene control sobre el jugador

Aunque todavía falta por conocer todos los detalles del acuerdo, el Barça se reservará un derecho de tanteo sobre el futbolista y será informado de cualquier oferta hipotética. Así lo había avanzado Fabrizio Romano, dentro de la nueva política de la dirección deportiva de Deco con los jóvenes que no tienen sitio en la primera plantilla.

La fórmula permite al club blaugrana obtener un importante rendimiento económico por la salida de sus canteranos y, al mismo tiempo, mantener cierto control sobre su futuro.

Tommy Marqués se va del Barça / Instagram @tommy.marques

Marqués tenía ficha del filial, pero durante la pasada temporada estuvo habitualmente en dinámica del primer equipo de Hansi Flick. El centrocampista llegó a debutar con el Barça en el Spotify Camp Nou ante el Mallorca y también tuvo minutos en la derrota ante el Alavés en la antepenúltima jornada de LaLiga.

Ahora, después de una última duda provocada por el interés del Ajax, Tommy Marqués pone rumbo a Braga para cerrar definitivamente su salida del Barça. El club blaugrana suma así otra operación en su planificación de salidas y eleva a 11 millones los ingresos fijos por el centrocampista.