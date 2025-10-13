Tommy Marqués, el tapado de filial se fija en De Jong

Tommy Marqués es un caso atípico del Barça Atlètic. Un mediocampista que ha vivido un proceso poco convencional hasta convertirse en el '6' del Barça Atlètic. De pequeño era un interior bajito habilidoso, pero una lesión de cruzados siendo cadete un gran estirón hicieron que tuviera que ajustar su fútbol a un cuerpo diferente.

No lo tuvo sencillo y tuvo que salir cedido a la Damm para tener la continuidad que necesitaba para volver a confiar en su físico. A la sombra de los grandes talentos del 2006 (Alexis Olmedo, Arnau Pradas, Pau Prim y Marc Guiu), Tommy ha ido haciendo su propio camino hasta convertirse en un mediocentro consistente que no necesita ser titular para marcar diferencias. La temporada pasada era habitual que Belletti, en el Juvenil A, recurriera a él en los momentos decisivos, saliendo desde el banquillo, cuando necesitaba piernas y control.

Esta temporada la lesión de Guille, titular en el doble pivote en el arranque de curso junto a Fariñas, le está permitiendo hacerse un hueco en el filial y demostrar que es un gran competidor. En la victoria ante el Reus, Belletti apostó por Tommy como mediocentro junto a Roger Martínez, fichado del Espanyol este verano y con pasado en La Masia, y Fariñas, autor de uno de los goles.

Tras el encuentro, Tommy destacó que una de las claves del buen comienzo de temporada del filial es que están haciendo piña fuera del campo. El canterano también se refirió al futbolista en el que más se fija de su posición. "Del primer equipo me gusta mucho Frenkie de Jong. Creo que tiene cosas que... tiene un perfil bastante parecido al mío y me fijo mucho en él. Y si tengo que decir alguno de antes, te diría que Busquets, que es un referente".

Excedente de mediocampistas

Belletti cuenta esta temporada con muchas opciones para formar el mediocampo. Futbolistas como Fariñas, Tommy, Guille, Quim, Pedro Rodríguez, Roger, Dro, Juan Hernández o Toni están llamados a ser diferenciales esta temporada. Algunos apenas están teniendo minutos, ya que están en dinámica de primer equipo por culpa de las lesiones.

Son los casos de Dro y Toni, dos mediapuntas muy polivalentes que también pueden jugar en las bandas. La plaga de bajas del conjunto de Flick hace que todo apunte a que seguirán en el primer equipo las próximas semanas.