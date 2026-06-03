Tommy Marqués, bendecido por Pedri y ‘señalado’ por el Barça

El recorrido de Tommy Marqués por cada etapa formativa del Barça ha estado, en general, marcado por la discreción. Sin hacer ruido, el centrocampista barcelonés ha ido escalando y superando contratiempos.

Tommy Marqués se ha ganado la confianza de Flick / Valentí Enrich

Consiguió el curso pasado el triplete con el Juvenil A de Juliano Haus Belletti siendo el jugador número 12. Un imprescindible que siempre rendía cuando era llamado a filas. Una esponja en los entrenamientos y un perfil con una actitud siempre ejemplar y constructiva.

Llegada por la vía de la paciencia

Su llegada a la cúspide del Barça ha sido por la vía del trabajo y del testón. Subir con 15 o 16 años como hicieron Lamine o Cubarsí es algo excepcional y lo más normal es seguir el ejemplo de Casadó, Fermín o el propio Tommy (19 años) que se estrenaron en la élite una vez superada su etapa de juvenil.

Tommy Marqués, junto a Joao Cancelo en la sesión de entrenamiento de este viernes / FCB

Flick vio algo en él. Cabe recordar que el centrocampista no estuvo en la pasada pretemporada y sí fue llamado a filas cuando arrancó el curso. El técnico alemán confió en él por las bajas en la medular y se topó con un chico dispuesto a aprender y a no desaprovechar la oportunidad de entrenar con algunos de los mejores jugadores del mundo.

Tommy inició su etapa de blaugrana en el Benjamín B. En sus cuatro años de jugar del fútbol-7 estuvo a la sombra de jugadores como Alexis Olmedo, Héctor Fort, Pau Prim, Arnau Pradas o Marc Guiu que formaban parte de los equipos 'A' mientras que Tommy formaba parte de la segunda línea.

Los focos, para otros

Mientras Tommy observaba como los focos alumbraban a sus compañeros de generación citados que crecían deslumbrando con su talento él tuvo que dar un paso al lado y aceptar una cesión a la Damm. En el conjunto cervecero, Tommy recuperó la confianza en sí mismo y creció con formadores de gran nivel como Joan Verdú, como explicamos en el 'ADN Masia' de SPORT hace unos meses.

Tommy, con la camiseta de su debut / FCB

Tras cumplir el sueño del debut con el primer equipo ante el Mallorca, Tommy ha terminado jugando algunos partidos con el filial, pero en dinámica permanente a las órdenes de Flick.

El entrenador germano ve en el barcelonés un perfil muy interesante de cara al futuro y, sobre todo, con mucho margen de crecimiento. En el Barça aprende día a día junto a uno de sus referentes, Frenkie de Jong. De hecho, se le atisban cosas del neerlandés en ciertos movimientos y 'dejes'.

Un aparte con Flick

Una vez terminó la temporada en Mestalla ante el Valencia, Flick mantuvo charlas informales e individuales con todos los jugadores, como contamos en SPORT. A Tommy, Álvaro y Xavi Espart, con los que ha terminado muy satisfecho este primer curso en primer equipo, les emplazó a afrontar la pretemporada "al 150%".

Tommy Marqués debutó contra el Mallorca / Dani Barbeito

Su estatus y la decisión final se tomará también en base a lo que ocurra en este mercado. En el caso de Tommy puede estar relacionado a lo que pase con Casadó, que apunta a salir. No se va a realizar un gasto para llenar su vacío porque hay confianza en Marqués.

Nos da alguna pista de lo especial que es Tommy las palabras recientes de Pedri acerca de qué canterano le había sorprendido: “Siempre hay una gran cantidad de talento en La Masia. Tommy Marqués es muy bueno, tiene que mejorar algunas cosas, pero va a tener un gran futuro”.

Escenarios y ofertas

El centrocampista de 19 años tiene ofertas importantes sobre la mesa, pero prioriza el Barça. Y hacer una buena pretemporada y poder tener ficha del primer plantel. Lógicamente, no se descarta ningún escenario , pero en el club están encantados con él y aunque tuviera que salir siempre sería manteniendo el control porque se le considera un estandarte de futuro.