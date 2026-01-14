Tomás Roncero, tajante tras la eliminación ante el Albacete: "Esto es un bochorno total, que salgan y den la cara"

Histórico. El Albacete eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey tras imponerse por 3-2 en los octavos de final, firmando una de las mayores sorpresas de la Copa. La derrota ante un equipo de Segunda División ha desatado un auténtico incendio en el entorno blanco y ha profundizado una crisis que ya venía gestándose en las últimas semanas.

La eliminación llega en un contexto especialmente delicado para el club, marcado por la destitución de Xabi Alonso y por una sensación creciente de descontrol deportivo. Lejos de ser un tropiezo aislado, la caída en Albacete ha abierto aún más la herida y ha multiplicado las críticas hacia la gestión del equipo.

Tomás Roncero, muy crítico

Una de las reacciones más contundentes ha sido la de Tomás Roncero, que no ocultó su indignación por la imagen ofrecida por el Real Madrid. El periodista fue muy claro al señalar el problema de fondo: “Todas las decisiones que se han tomado son un desastre”, una frase que resume el sentir de gran parte del madridismo tras el varapalo copero.

Roncero también cargó contra la tendencia a buscar excusas externas y desviar el foco de los errores propios. En su análisis, mirar hacia otro lado solo agrava la situación, y dejó una reflexión muy dura: “Basta de tirar los bolos en el semáforo”, en referencia a errores evitables que están costando eliminaciones y prestigio.

El papel del banquillo fue otro de los puntos más criticados. Para Roncero, el problema ya no es puntual, sino estructural: “Mirar hacia el banquillo se ha demostrado que era un error mayúsculo”, afirmó, subrayando que las decisiones técnicas han dejado al equipo sin respuestas cuando más las necesitaba.

En apenas tres días, el Real Madrid ha quedado eliminado de dos competiciones, un escenario que dispara todas las alarmas. Roncero fue tajante al describir la situación: “Se están tomando decisiones que parecen de un club de principiantes, parece una gestión de desastre”, dice.

Apunta hacia arriba, la directiva

El mensaje del periodista fue directo hacia los responsables del club. Criticó la falta de autocrítica y la distancia con la realidad del equipo: “Pensamos que quedándote en el spa y tomando decisiones vamos a solucionar cosas”, reclamando que quienes mandan den un paso al frente y asuman responsabilidades.

Si tú le dices a Bellingham que dé un paso al frente, va a Albacete y lo hace”, afirma. Aun así, advirtió de lo que está por venir: “Hay una falta de fútbol tremenda, va a ser un día complicado en el Bernabéu”, anticipando un ambiente muy exigente en el próximo partido.