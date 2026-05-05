Tomás Roncero y Jota Jordi protagonizan un tenso enfrentamiento antes del Clásico: "No os lo merecéis"

El próximo domingo se jugará un nuevo 'El Clásico', aunque esta vez no será uno cualquiera. Por primera vez en la historia, el FC Barcelona podría proclamarse campeón de La Liga ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou, lo que añade aún más carga emocional a un duelo ya de por sí especial.

La relación entre ambos clubes está completamente rota tras los últimos conflictos y, como muestra de ello, no habrá comida de directivas. Además, Josep Pedrerol adelantó en 'El Chiringuito' que Florentino Pérez no viajará a Barcelona.

En el mismo programa, Tomás Roncero y Jota Jordi protagonizaron un encontronazo después de que el primero mencionado fuera directo: "No me tomo ni un canapé. Por Negreira ni se come, ni se hace el pasillo ni se os da casi la mano".

Jota Jordi intentó responder apelando a la falta de decisiones judiciales: "¿Habéis hecho una sentencia de algo? Oye, no. No lo podemos permitir", comentó, aunque no pudo continuar porque era interrumpido constantemente.

El tertuliano madridista elevó aún más el tono: "Es una mancha de chapapote para la historia del Barça, y lo sabes. No haberlo hecho. No haber cuadriplicado el sueldo". Mientras que Jota Jordi terminó soltando: "Es que ni entro. Ni un minuto os doy".

Roncero siguió defendiendo su postura: "Es una mancha que habéis hecho. No haber hecho una cosa indigna, sonrojante y antiética. Lo sabe todo el mundo. Es una mancha que no se irá; por lo tanto, ni mano, ni pasillo ni gaitas. No os lo merecéis".

La respuesta del colaborador culé llegó en forma de contraataque: "Una mancha es lo que habéis hecho durante 120 años vosotros. Presidentes de CTA que eran directivos del Real Madrid. Eso sí que es una mancha".

Roncero se mantuvo firme: "¿Qué es eso de pagar un dineral al vicepresidente del CTA? Es inadmisible. Por lo tanto, ni pasillo, que no iba a haber porque no lo íbamos a hacer, ni dar la mano, ni comida de confraternidad. ¿Quién te ha quitado Ligas? Yo no soy tan hipócrita. Yo como con la gente que juega de igual, con las mismas condiciones que yo. Si han hecho trampita, me niego".

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Mientras tanto, Jota Jordi zanjó con ironía: "Entonces todos los equipos del mundo no tendríamos que competir contra el Real Madrid tampoco".