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Tomás Roncero, sin filtros tras las palabras del Papa León XIV: "El Barça es un club pecador"
El Pontífice respondió con naturalidad a la pregunta sobre su equipo favorito
El papa León XIV aterrizó en Madrid el pasado sábado para iniciar su visita a España, que se prolongará hasta el día 12. El Pontífice permanecerá en la capital hasta el martes 9 de junio, cuando viajará a Barcelona para continuar con los actos programados.
Durante su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la conversación a bordo del avión estuvo marcada por una pregunta que realizó uno de los periodistas: "¿Real Madrid o Barça?".
El Pontífice respondió con naturalidad y un tono cercano, dejando clara su elección: "Esa es fácil, el Papa es de todos los equipos, pero Robert Prevost es del Real Madrid".
Tomás Roncero, fiel seguidor del club blanco, se hizo eco de las palabras del Papa, y en declaraciones al Diario AS, analizó la respuesta del Pontífice.
"El Papa no puede ser del Barça porque es un club pecador. El Papa sabe que el Barça ha pegado con Negreira, con las palancas, con lo de la inclusión de jugadores fuera de plazo", comentó el periodista.
Además, Roncero añadió que, en su opinión, el Pontífice "tiene una lista en el confesionario del Vaticano de gente del Barça que tiene que ir a confesar", insistiendo en que el Papa no podría identificarse con el conjunto azulgrana.
El periodista defendió que el Real Madrid se mantiene alejado de cualquier polémica institucional: "Puede ser condescendiente y bendecir al club pecador, pero de corazón es de un club limpio y puro. Por eso es del Real Madrid, no porque sea blanco".
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