FÚTBOL
El lamento de Roncero tras el sí de Rodri al Barça: "Ha dejado escapar el paraíso"
El periodista de Diario AS carga contra la decisión del mediocentro y lamenta que el jugador haya renunciado "al paraíso" blanco para aceptar un proyecto que considera menor en Europa
Rodri ya viste de azulgrana. El mediocentro español, campeón de Europa con el City, MVP del Mundial y líder indiscutible de la selección, ha decidido fichar por el Barça tras valorar su futuro entre los dos grandes del fútbol español.
La operación, que ha sacudido el mercado, ha provocado reacciones inmediatas en el entorno madridista. Entre ellas, la de Tomás Roncero, que en Diario AS ha ofrecido un discurso tan emocional como contundente.
"Nuestro Rodri": orgullo, cariño y decepción
Roncero arrancó reivindicando la figura del jugador, al que considera un símbolo nacional: "Ahí estaba el mejor jugador de la selección, el MVP del Mundial, nuestro Rodri. Lo digo yo, soy nuestro Rodri. Yo le voy a querer igual siempre."
El periodista insistió en que el futbolista tenía un acuerdo económico cerrado con el Real Madrid, según la información que atribuye al agente del jugador y al periodista Antón Meana: "El Madrid impecable, ha hecho todo lo que hay que hacer, una oferta irrechazable, con un contratazo. Estaba todo perfecto."
La ofensiva azulgrana y el cambio de rumbo
Para Roncero, el giro se produjo tras una cadena de llamadas y presiones externas: "Llama Deco, llama Laporta, llama Flick, Guardiola, ha estado en el Atleti... ¿Cómo te vas a ir al Madrid, Rodri?"
El periodista asegura que entiende la decisión desde el punto de vista emocional, pero lamenta profundamente la oportunidad perdida: "Ha dejado escapar el paraíso, tío. Estar en el Real Madrid es el paraíso."
Roncero dedicó buena parte de su intervención a comparar la situación deportiva de ambos clubes: "En el Barça no hay presión. Lleva 11 años sin jugar siquiera una final de Champions." "En el Madrid las copas de Europa se nos caen de los bolsillos."
También ironizó sobre el futuro inmediato del Barça en Montjuïc: "Vas a estar jugando en Montjuic, todo descubierto, con un frío en invierno que te mueres, y el Bernabéu ahí, climatizado, ultramoderno, bonito."
Para el periodista, el Barça ofrece retos domésticos, pero no la grandeza europea que él considera imprescindible para un jugador del nivel de Rodri: "Ahí no vas a ganar tu segunda Champions."
España como vínculo emocional
En un tramo especialmente emotivo, Roncero habló de la relación del jugador con la selección: "Yo seguiré llevando el 16 de tu camiseta de España con las dos estrellas, que para mí España es sagrada."
Pese a su decepción, Roncero terminó con un tono afectuoso, aunque no sin advertencias: "Rodri, te deseo lo mejor. Tú quieres más al Barça, te seduce más el Barça, hay que respetar el sentimiento de las personas." "Si es un año más y otro más sin ganar la Champions, no pasa nada porque allí están acostumbrados."
El periodista concluyó recordando la grandeza del club blanco y la oportunidad que, según él, el jugador ha dejado escapar: "En el Madrid, fíjate, los últimos 11 años han ganado 5 o 6. Las copas de Europa se nos caen de los bolsillos."
- Giro en el futuro de Marc Casadó
- Preocupación en el Atlético de Madrid con Julián Álvarez
- El 'guiño' de Laporte al Barça
- Santi Cañizares no da crédito a una decisión del Barça: 'No lo puedo entender
- Las cifras finales del fichaje de Rodri por el Barça: una operación 'top' en el mercado
- El Chiringuito': El Barça se mueve por Gyokeres
- Maldini, sobre Lamine Yamal: 'El hecho de ser campeón del mundo hace que su participación no se valore de forma tan negativa como podría esperarse, a pesar de que no fue tan brillante
- Bombazo de Pedrerol: 'El Real Madrid podría fichar a un centrocampista