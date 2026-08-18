El lamento de Roncero tras el sí de Rodri al Barça: "Ha dejado escapar el paraíso"

Rodri ya viste de azulgrana. El mediocentro español, campeón de Europa con el City, MVP del Mundial y líder indiscutible de la selección, ha decidido fichar por el Barça tras valorar su futuro entre los dos grandes del fútbol español.

La operación, que ha sacudido el mercado, ha provocado reacciones inmediatas en el entorno madridista. Entre ellas, la de Tomás Roncero, que en Diario AS ha ofrecido un discurso tan emocional como contundente.

"Nuestro Rodri": orgullo, cariño y decepción

Roncero arrancó reivindicando la figura del jugador, al que considera un símbolo nacional: "Ahí estaba el mejor jugador de la selección, el MVP del Mundial, nuestro Rodri. Lo digo yo, soy nuestro Rodri. Yo le voy a querer igual siempre."

Rodri está realizando una temporada sensacional y se ha convertido en uno de los líderes de la Roja// EFE Stuttgart (Germany), 05/07/2024.- Rodri of Spain celebrates with their supporters after winning the UEFA EURO 2024 quarter-finals soccer match between Spain and Germany, in Stuttgart, Germany, 05 July 2024. (Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ALEJANDRO ALCÁZAR| ANNA SZILAGYI / EFE

El periodista insistió en que el futbolista tenía un acuerdo económico cerrado con el Real Madrid, según la información que atribuye al agente del jugador y al periodista Antón Meana: "El Madrid impecable, ha hecho todo lo que hay que hacer, una oferta irrechazable, con un contratazo. Estaba todo perfecto."

La ofensiva azulgrana y el cambio de rumbo

Para Roncero, el giro se produjo tras una cadena de llamadas y presiones externas: "Llama Deco, llama Laporta, llama Flick, Guardiola, ha estado en el Atleti... ¿Cómo te vas a ir al Madrid, Rodri?"

El periodista asegura que entiende la decisión desde el punto de vista emocional, pero lamenta profundamente la oportunidad perdida: "Ha dejado escapar el paraíso, tío. Estar en el Real Madrid es el paraíso."

Rodri con la camiseta del Barça / FCB

Roncero dedicó buena parte de su intervención a comparar la situación deportiva de ambos clubes: "En el Barça no hay presión. Lleva 11 años sin jugar siquiera una final de Champions." "En el Madrid las copas de Europa se nos caen de los bolsillos."

También ironizó sobre el futuro inmediato del Barça en Montjuïc: "Vas a estar jugando en Montjuic, todo descubierto, con un frío en invierno que te mueres, y el Bernabéu ahí, climatizado, ultramoderno, bonito."

Para el periodista, el Barça ofrece retos domésticos, pero no la grandeza europea que él considera imprescindible para un jugador del nivel de Rodri: "Ahí no vas a ganar tu segunda Champions."

España como vínculo emocional

En un tramo especialmente emotivo, Roncero habló de la relación del jugador con la selección: "Yo seguiré llevando el 16 de tu camiseta de España con las dos estrellas, que para mí España es sagrada."

¡Rodri ya está en las oficinas del Spotify Camp Nou para firmar! / SPORT

Pese a su decepción, Roncero terminó con un tono afectuoso, aunque no sin advertencias: "Rodri, te deseo lo mejor. Tú quieres más al Barça, te seduce más el Barça, hay que respetar el sentimiento de las personas." "Si es un año más y otro más sin ganar la Champions, no pasa nada porque allí están acostumbrados."

El periodista concluyó recordando la grandeza del club blanco y la oportunidad que, según él, el jugador ha dejado escapar: "En el Madrid, fíjate, los últimos 11 años han ganado 5 o 6. Las copas de Europa se nos caen de los bolsillos."