Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialWimbledonSara RubertMatrículas cochesPau GasolLaportaCalendario LaLiga 2026/27Calendario Barcelona LaLigaCalendario Real Madrid LaLigaGoleadores Mundial 2026Camiseta BarcelonaPrecio camiseta BarcelonaCuándo juega EspañaMundial 2026Partidos Mundial hoyPartidos Wimbledon hoyMercado Fichajes hoyHorario Dinamarca - EspañaHorario España - IslandiaMourinhoAlquiler CatalunyaMárquezRafa NadalSara CarboneroHerenciasCuándo pelea McGregorCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

FC BARCELONA

La toma de posesión de Laporta, en directo: última hora y reacciones

El acto tendrá lugar a partir de las 12:30 horas en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mario Roldán

Mario Roldán

Joan Laporta toma posesión oficial del FC Barcelona este miércoles a partir de las 12:30 horas, tras ganar las elecciones el pasado 15 de marzo. El acto, que se celebrará en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, reunirá a 100 invitados, entre ellos Hansi Flick, Deco o el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL