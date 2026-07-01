La toma de posesión de Laporta, en directo: última hora y reacciones

Yuste: "En estos cinco meses he pasado los momentos más emocionantes. Aquí hicimos la Asamblea con las personas que más tiempo llevan en el club. Mi más sincero agradecimiento a todos los socios del club. Como me dijo Laporta: 'Procura que tengamos estabilidad institucional'. Las campañas y las elecciones me ayudaron a ver que existe esta estabilidad. Gracias a todos los miembros de la junta directiva por ayudarme en esta travesía de cinco meses".