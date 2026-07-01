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FC BARCELONA
La toma de posesión de Laporta, en directo: última hora y reacciones
El acto tendrá lugar a partir de las 12:30 horas en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou
Joan Laporta toma posesión oficial del FC Barcelona este miércoles a partir de las 12:30 horas, tras ganar las elecciones el pasado 15 de marzo. El acto, que se celebrará en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, reunirá a 100 invitados, entre ellos Hansi Flick, Deco o el presidente de LaLiga, Javier Tebas.
"Tebas, ya te considero un amigo. Como dices, será el mejor estadio de Europa, seguro. Nos generará más ingresos para que LaLiga nos de el fair play que necesitamos".
"Es un gran reto, de los más importantes de mi vida"
Laporta: "El Barça son emociones y yo las vivo intensamente. Hemos vivido el Barça en muchas situaciones. Lo hemos seguido en todos lados. Poder hacer presidente a mi mejor amigo... es emocionante y divertido".
¡Turno de Joan Laporta!
Yuste: "Laporta, nos dejaste un club fuerte, ganador. Siempre hemos pensado en todos los socios, porque el Barça está por encima de nosotros. Te deseo toda la suerte, toda la valentía y toda la persistencia que has puesto en este club".
Yuste: "Hansi, la faena que has hecho ha sido enorme. Este Barça se hace cada vez más grande socialmente. Está contribuyendo a hacer una sociedad unida y mejor. Lo más importante sois vosotros, los socios, porque sin vosotros no habría títulos".
Yuste: "En el ámbito económico venimos de sombras muy oscuras. Pero han sido meses en los que hemos trabajado y eso ha permitido reforzar la economía del club, que cada vez va mejor. Socios del Barça, creed en nosotros, porque somos vuestros valedores aquí. Con Laporta hemos pasado los mejores años de nuestra vida. Tenemos un estadio que será uno de los mejores del mundo".
Yuste: "En estos cinco meses he pasado los momentos más emocionantes. Aquí hicimos la Asamblea con las personas que más tiempo llevan en el club. Mi más sincero agradecimiento a todos los socios del club. Como me dijo Laporta: 'Procura que tengamos estabilidad institucional'. Las campañas y las elecciones me ayudaron a ver que existe esta estabilidad. Gracias a todos los miembros de la junta directiva por ayudarme en esta travesía de cinco meses".
Rafa Yuste: "Ha sido motivo de orgullo ser presidente durante cinco meses. Laporta para mí es familia, un hermano. No puedo describirlo en una palabra. Lo conozco desde los seis años. Siempre ha sido un líder, un batallador, un gran barcelonista".
Sube al escenario Rafa Yuste.
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