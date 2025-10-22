El increíble dato de Pedri que pone en alerta al Barça

La ascendencia de Pedri González en el FC Barcelona es una de las grandes razones por las que el equipo catalán tuvo una excelente temporada el curso pasado: triplete nacional con Liga, Copa y Supercopa; además de alcanzar las semifinales de la Champions League y quedarse con la miel en los labios durante la prórroga disputada en la vuelta en territorio italiano. Todo ello, con un fútbol que enamoró a ateos y creyentes. El canario se convirtió en el director de la orquesta de Hansi Flick y este año no está siendo una excepción.

El engranaje del Barça no se entiende sin el canario, pero son muchos los que ya temen el momento en el que el centrocampista se resfríe y el equipo acabe resintiéndose. Su rendimiento está alcanzando cotas altísimas y no se atisba todavía su techo, aunque en la gala del Balón de Oro fuese ninguneado y no incluido entre los diez mejores futbolistas del mundo. Incomprensible.

Gran parte de esta explicación se explica por su alejada relación con las lesiones. Pedri es uno de los cuatro futbolistas del Barça que no se ha perdido un solo partido con Hansi Flick en el banquillo debido a una baja por lesión muscular o traumática. En esta selecta lista tan solo le acompañan Szczesny, Cubarsí y Gerard Martín.

Nueve meses sin descanso

La larga lista de lesionados en el Barça le han impedido tener más descanso del que le habría gustado a Flick. Gavi, Fermín, Dani Olmo, De Jong y Marc Bernal han pasado por la enfermería este curso dejando la sala de máquinas tocada, pero no hundida porque ahí estaba Pedri. Junto a Koundé, Eric Garcia y Rashford, son los únicos que han participado en los 12 encuentros que han tenido agendados los culers hasta la fecha.

BARCELONA , 01/10/2025.- El centrocampista del FC Barcelona, Pedri, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan este miércoles en el estadio olímpico Lluis Companys. EFE/Alejandro García. / Alejandro Garcia / EFE

Pero, ¿qué sucede si ampliamos un poco más el foco? Pues que las cifras de Pedri nos demuestran que el descanso no ha existido cuando la temporada ha estado en juego. El canario encadena 48 partidos consecutivos, incluyendo Barça y selección española, en los que ha participado. La última vez que se perdió un duelo fue el 26 de enero de 2025 y no fue ni por lesión: causó baja por una gastroenteritis y no fue convocado contra el Valencia, en la 21ª jornada de la temporada pasada.

De estos 48 partidos, 32 han sido vistiendo la camiseta blaugrana y los otros 16, con la 'roja'. De ellos, en 14 ha completado los 90 minutos con su club y en otros ocho, con su país. Unas cifras desorbitadas que demuestran la vital importancia de Pedri sobre el terreno de juego, pero que debe, a su vez, deben alertar de los correspondientes riesgos.

Adiós a las lesiones

¿Y si seguimos tirando del hilo? Los registros son, aún, más escalofriantes. Para encontrar la última lesión de Pedri nos tenemos que remontar al 5 de julio de 2024 en los cuartos de final de la Eurocopa frente a Alemania. Un esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda le obligó a parar durante un mes y perderse la semifinal y la final del campeonato europeo de selecciones. Sin embargo, llegó a punto y en perfectas condiciones para el inicio de curso con el Barça.

Así pues, desde aquella lesión, Pedri ha participado en 85 de los últimos 86 partidos que podría haber jugado: tan solo se ha perdido uno por gastroenteritis. 69 de los cuales como blaugrana (26 estando los 90 minutos sobre el verde) y 16 más con la selección (la mitad participando en la totalidad de los minutos).

El desgaste de Pedri es mayúsculo y si realizamos una media entre todos los duelos en los que ha participado entre club y selección desde la temporada pasada, la media de minutos por partido 75; una cifra que se eleva hasta un promedio de 82 minutos por partido en lo que llevamos de temporada. Toquemos madera.

No te pierdas el Clásico en DAZN