TNT Sports: Julián Álvarez ya busca casa en Barcelona

Según TNT Sports México, Julián Álvarez ya estaría moviendo ficha de cara a un posible futuro en el Barça. La información difundida por el canal apunta a que los hermanos del delantero argentino se encuentran en la ciudad buscando casa, un detalle que alimenta todavía más los rumores que desde hace meses vinculan al atacante del Atlético de Madrid con el Barça.

Julian Alvarez, delantero del Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En esa misma línea, y según el periodista argentino Emiliano Raggi, el entorno del jugador estaría ya explorando opciones en la capital catalana. Raggi forma parte del equipo de TNT Sports México, medio que ha dado la información, y la noticia llega además en un momento en el que el nombre de Julián sigue sonando con fuerza en el Camp Nou.

Julián Álvarez, el elegido

Lo cierto es que Julián Álvarez gusta mucho en el Barça y sigue siendo uno de los objetivos para reforzar el ataque, sobre todo pensando en el relevo de Robert Lewandowski. De todas formas, su salida no sería sencilla porque el atacante firmó el pasado verano con el Atlético de Madrid hasta 2030, después de que el club rojiblanco cerrara su fichaje procedente del Manchester City.

El detalle familiar también encaja con la historia reciente del jugador. Julián tiene dos hermanos, Agustín y Rafael, ambos futbolistas, que ya han jugado en España y cuya presencia cerca del delantero no es nueva. De hecho, ambos llegaron a militar en el Club Argentino, en Madrid, de Segunda Regional.

Julián Álvarez, en la final de la Copa del Rey en La Cartuja ante la Real Sociedad / AFP7 vía Europa Press

En el Barça nadie esconde que se trata de un futbolista que gusta mucho y que encajaría en el esquema de Hansi Flick, aunque una cosa es el interés y otra muy distinta la viabilidad del fichaje. Y es que, como decíamos, el Atlético tiene blindado a uno de sus grandes activos y no parece dispuesto a facilitar una salida, como ha repetido en más de una ocasión el presidente colchonero, Javier Cerezo.

Precisamente por eso, la noticia lanzada por TNT Sports México, de confirmarse, algo que desde SPORT hemos intentando sin suerte, supondría un antes y un después en el interés del Barça en hacerse con los servicios del futbolista argentino.