¿Cuántos títulos tiene Hansi Flick con el Barça?

El FC Barcelona se ha proclamado campeón de la Supercopa de España tras imponerse al Real Madrid y Hansi Flick suma un nuevo título en el banquillo azulgrana. El técnico alemán, que llegó al Camp Nou con la misión de reconstruir a un equipo tocado anímicamente y devolverle competitividad, sigue respondiendo con resultados.

Antes de esta final, Flick ya había levantado tres títulos oficiales al frente del Barça: la Liga 2024-25, la Copa del Rey 2024-25 y la Supercopa de España 2025, firmando un triplete doméstico que cambió por completo el estado de ánimo del club. Con el triunfo de hoy ante el eterno rival, ese registro se eleva ya a cuatro títulos nacionales, una cifra que refuerza la solidez del proyecto.

La final fue un clásico intenso y lleno de alternativas y este nuevo título no solo agranda el palmarés de Flick en tiempo récord, sino que confirma el crecimiento de un Barça que ha ido claramente de menos a más esta temporada. El equipo ha ganado en personalidad, competitividad y capacidad para decidir partidos grandes, justo lo que se le exigía en los escenarios de máxima presión.

La Supercopa refuerza la idea de que el Barça de Flick ha recuperado la costumbre de ganar finales y mira al futuro inmediato con la confianza de quien vuelve a sentirse fuerte frente a su máximo rival.

Un impulso para esta temporada

Hansi Flick ya avisó de que conquistar la Supercopa supondría un impulso decisivo para el resto de la temporada, en la que el Barça está en disposición de pelear por LaLiga, la Champions y la Copa del Rey. Líder en el campeonato y con el equipo en clara línea ascendente, la labor del técnico alemán está siendo determinante para que el club vuelva a competir por todos los títulos.

La recuperación de piezas clave como Raphinha y Pedri marcó el punto de inflexión del curso, y el Barça confirmó en la final su condición de favorito con un juego basado en presión alta y agresividad ofensiva.

Flick ha construido una columna vertebral sólida, reforzada con la llegada de Joan Garcia y el buen rendimiento de fichajes como Rashford y Roony, que han aportado rendimiento inmediato. Con la Supercopa de 2026, Flick ya suma cuatro títulos oficiales al frente del Barça, reflejo de un proyecto sólido y ganador.