El título de Liga llegará de la mano de la renovación de Hansi Flick

A medida que el FC Barcelona encara la recta final de la temporada con el título de Liga al alcance de la mano, una de las mejores noticias para la afición culé podría llegar de forma paralela: la continuidad de Hansi Flick como entrenador.

El técnico alemán ha confirmado abiertamente su deseo de ampliar su contrato más allá de 2027, fecha en la que finaliza su actual vinculación con el club. Durante la previa del partido de la jornada 32 frente al Celta de Vigo, Flick no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones. "Mi plan es renovar. Será la última etapa en mi carrera. Tengo muy buenas sensaciones, quiero renovar mi contrato", declaró el entrenador.

GETAFE (MADRID), 25/04/2026.- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante el partido de LaLiga entre Getafe CF y FC Barcelona celebrado este sábado en el estadio Coliseum de Getafe (Madrid). EFE/ Daniel González / Daniel González / EFE

Como ya confirmó SPORT, hace unas semanas su agente, Pini Zahavi, se desplazó hasta Barcelona para mantener varias reuniones con la directiva blaugrana. En esos encuentros se alcanzó un acuerdo verbal para extender su contrato por una temporada más, hasta junio de 2028. Esta ampliación responde al deseo expreso del propio Flick, quien ya ha mostrado su firme voluntad de continuar al frente del equipo.

Importante destacar que las conversaciones se produjeron antes de la eliminación del equipo en la Champions League, lo que demuestra que la decisión del técnico no depende de los títulos conseguidos esta temporada, sino de su convicción personal y su proyecto a medio plazo en el club.

El broche de oro de su trayectoria

Flick ve en el FC Barcelona el lugar ideal para cerrar su etapa como entrenador y está plenamente convencido de que puede construir un ciclo ganador. Una de las claves de su visión de futuro pasa por mantener la apuesta por la cantera. De cara a la próxima temporada, el alemán tiene especial interés en dar oportunidades a dos jóvenes promesas: Xavi Espart y Tommy Marqués.

Flick habla con Xavi Espart tras el duelo ante el Newcastle / Valentí Enrich

Con la Liga encarrilada y la renovación del entrenador prácticamente cerrada, el Barça encara las últimas jornadas con la posibilidad de celebrar dos grandes noticias casi al mismo tiempo: el título de campeón y la confirmación de que Hansi Flick seguirá siendo el hombre al mando durante al menos dos temporadas más.

La firma definitiva del nuevo contrato se espera que se produzca una vez se resuelva matemáticamente la Liga, un momento que tanto el club como el entrenador desean que llegue lo antes posible para cerrar un curso notable y mirar con ambición hacia el futuro.