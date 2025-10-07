Tirón de orejas de Deco a los jugadores del Barça

El FC Barcelona completó, en el Sánchez-Pizjuán, uno de los peores partidos desde que Hansi Flick aterrizó en el banquillo blaugrana. El conjunto culé se vio superado en todos los aspectos por el Sevilla y fue incapaz de rebelarse ante la situación adversa. Con la derrota en la capital hispalense se escapó el liderato de LaLiga y se encendieron varias alarmas en la capital catalana.

Menos de 48 horas después del encuentro, Deco ha enviado un mensaje muy contundente a la plantilla del Barça en una entrevista concedida a 'Catalunya Ràdio'. Según el director deportivo, si los jugadores ponen "la calidad por delante del trabajo", "tenemos un problema".

“No somos tan magníficos o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos un gran equipo cuando trabajamos, estamos todos a una y somos capaces de sacrificarnos por el compañero. Cuando somos así, somos un equipo muy difícil de batir. Pero si nosotros creemos que tenemos la calidad por delante del trabajo, tenemos un problema”, ha declarado el director deportivo barcelonista en el 'Tot Costa'.

Estas declaraciones, que forman parte de una entrevista de Deco en la radio pública catalana que se emitirá íntegramente a partir de las 19.00 horas, manifiestan la preocupación que existe en el club con la imagen del equipo contra el Sevilla. La derrota ante el PSG fue un toque de atención y una prueba de que el Barça aún no está al mismo nivel que el campeón de Europa, pero en Nervión las sensaciones fueron realmente malas.