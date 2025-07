El tiqui, el toque y el taca

Tenim un nom que el sap tothom. ¿Y el estilo de juego? 'El tiqui y el toque', el tiquitaca, el tiki taki o el tiki-taka. Llámenle como quieran pero quiéranlo como es porque este es uno de los grandes legados de Johan Cruyff en el Barça. Con permiso del 'fútbol total' de Rinus Michels que todavía nos resulta familiar con la presión alta, el juego combinativo o la famosa trampa del fuera de juego que tan de moda ha puesto Hansi Flick a lo largo de esta temporada.

Hay que querer y cuidar la pelota. Desde las categorías inferiores de la Masía, los 'niños' crecen aprendiendo las bondades de la posesión y la asociación que tanto define y en ocasiones también polemiza en Can Barça. Vivir el tiquitaca hace que los jugadores lleguen al primer equipo con la naturalidad de quién lo ha hecho toda una vida. Hay que hacerlo y ponerlo fácil.

El talento se abraza y el equipo fluye si los valores son compartidos y el método de trabajo es claro. Claro que se admite el pensamiento crítico y el verso libre, pero no hay lugar para las dudas cuando la pelota no entra y los resultados no acompañan. En los momentos de crisis, hay que reafirmar todavía más el modelo que nos hace únicos en todo el mundo. Morir, si hace falta, con las botas puestas y fieles a nuestras ideas.

La amistad juvenil entre compañeros hace que juguen pegaditos, cohesionados y convirtiendo su talento individual en una fuerza colectiva arrolladora. Bailar juntos en La Masía construye lazos que maduran con confianza y da grandes frutos en el terreno de juego. No es casualidad que en las mejores épocas del Barça con Cruyff, Guardiola o Luis Enrique haya habido también grandes amistades entre jugadores que se han convertido en auténticas leyendas del club. Flick lo sabe bien. Lo mismo sucede en una buena empresa que tiene una cultura arraigada, una forma de trabajar bien definida y un sueño común por el que luchar.

Ya lo dijo Pep Guardiola en el documental 'Take The Ball, Pass The Ball' refiriéndose a una de las épocas más gloriosas del Barça con Leo Messi al frente: “Veremos si se habla de este equipo dentro de 20 o 25 años. Y no hablarán de cuántos títulos ganamos, sino de cómo lo hicimos y lo bien que la gente se lo pasó”.

¿Ganar? Claro que sí, pero no a cualquier precio. Esta temporada queremos volver a ganar y hacerlo jugando de la mejor manera posible. Que el mundo entero recuerde una vez más el tiqui, el toque y el taca del Barça.

*Cercle Blaugrana está integrado por Victor Costa Orpinell, Joan Torras Solanes, Josep Franch Bellmunt.