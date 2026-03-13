El fútbol, cuando trasciende el terreno de juego, es capaz de lanzar mensajes muy poderosos e importantes. El FC Barcelona ha decidido aprovechar el altavoz de la UEFA Champions League para dar una lección de humanidad. Este miércoles, cuando los jugadores barcelonistas salten al verde para medirse al Newcastle en la vuelta de octavos de final, sus espaldas llevarán grabado algo más que un número: los futbolistas vestirán una verdadera historia de superación.

La tipografía de Anna Vives llega a la camiseta del Barça / FC BARCELONA

La protagonista es Anna Vives, una joven con síndrome de Down que hace más de una década decidió crear su propia letra. Su tipografía única será la encargada de estampar los dorsales de toda la plantilla. Se trata de una acción coordinada por la Fundació FC Barcelona, en colaboración con la UEFA Foundation for Children y la Fundación Itinerarium, y sirve como antesala para el Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo.

Esta será la primera vez en la historia que una tipografía de carácter social e inclusivo se utilice en un partido oficial de la Champions League masculina.

Anna vives presentación camiseta / VALENTI ENRICH / FCBARCELONA.COM

El barcelonismo más fiel, sin embargo, recordará unos trazos muy familiares. No es la primera vez que los caminos del Barça y de Anna se cruzan. Hay que remontarse al Trofeo Joan Gamper del año 2013, en aquel recordado encuentro frente al Santos, para encontrar el primer precedente. La camiseta que vistió Andrés Iniesta aquella mágica noche se guarda hoy como un auténtico tesoro en el Museu del Barça.

neymar da silva - leo messi. barça. trofeo joan gamper 2013/2014 / MARC CASANOVAS / Enviados

El proyecto de Anna Vives, que vio la luz definitivamente en 2012 convirtiéndose en la primera tipografía social de la historia, es un éxito global que rompe todo tipo de fronteras. Acumula la espectacular cifra de más de 15 millones de descargas repartidas en 80 países y, en estos próximos días, otros ocho clubes internacionales también lucirán sus diseños en el campo.

El Barça femenino también se suma

Además, la acción no se limitará únicamente al equipo masculino. El FC Barcelona ha confirmado que el primer equipo femenino también será partícipe de esta preciosa iniciativa. Las jugadoras lucirán la tipografía en otra cita de máxima exigencia: el Clásico europeo de vuelta de los cuartos de final de la Women's Champions League ante el Real Madrid, que se disputará el próximo 2 de abril y que volverá a tener al Spotify Camp Nou como escenario de lujo.

Con gestos así, el fútbol demuestra que su capacidad de emocionar no reside solamente en los goles. Las camisetas del Barça llevarán el mejor diseño posible. Un gran triunfo antes incluso de que el balón eche a rodar.