El tío de Lamine Yamal: "Toda la vida he trabajado y no puedo dejar de trabajar. Quería descansar, pero la casa se me caía encima, así que decidí abrir un pequeño restaurante en el barrio"

Lamine Yamal es uno de los nombres propios del verano. El futbolista del FC Barcelona está atravesando por uno de sus mejores momentos, pues ha conseguido cumplir uno de sus sueños a sus 19 años: conquistar la Copa del Mundo. Una de las personas que más contenta está de sus éxitos es su tío Abdul Abdellaoui, quien reconoció en distintas entrevistas que el '10' del conjunto azulgrana es como un hijo para él.

Abdul tiene un restaurante en el barrio de Rocafonda, que se ha convertido en un 'museo' de Lamine, pues cuenta con algunas de sus pertinencias, como por ejemplo la camiseta enmarcada con la que jugó la final de la Eurocopa con España.

En el local también se pueden ver imágenes icónicas del futbolista, entre las que destacan su primer partido en Champions con la camiseta culé y su primer gol con el primer equipo.

El tío del '10' del Barça reconoció en una entrevista que "toda la vida he trabajado y no puedo dejar de trabajar. Yo a Lamine le preparo el cuscús en casa, en mi restaurante nadie le dejaría tranquilo".

Es un negocio completamente familiar, donde también trabaja el primo del futbolista culé, Mohamed. Respecto a la oferta gastronómica que ofrecen en su restaurante, Abdul fue claro: "Es comida típica marroquí".

Por otro lado, Abdul desveló cómo es su relación con el futbolista. "De pequeño siempre estaba en casa, lo cuidaba como a un hijo más. Para mí es eso, un hijo, y lo será toda la vida. Lo llevo en el corazón". Sin embargo, quiso dejar claro que "aún es un niño".

Actualmente, Abdul no ve tanto a Lamine Yamal, pero sigue manteniendo el contacto a través de WhatsApp: "Le recuerdo que tiene que comer bien, descansar, irse a dormir pronto porque mañana tiene partido, que tiene que estar tranquilo y mantenerse fuerte".

Noticias relacionadas

Por último, no dudó en decir que nadie se pensaba que iba a llegar tan lejos: "Ni se nos pasó por la cabeza. Lo que está haciendo es increíble".