El tío de Lamine Yamal da detalles inéditos del intento de robo en la casa del futbolista: "Es muy difícil"

Lamine Yamal está a punto de cumplir uno de sus sueños: levantar la Copa del Mundo. El futbolista del FC Barcelona es consciente que si realiza un gran partido con España tendrá el Balón de Oro a tocar, pero también supondrá que La Roja volverá a ganar un Mundial después de 16 años. Un hecho que sería histórico e inolvidable.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el de Rocafonda, debido a que la pasada madrugada dos personas intentaron entrar a su domicilio, situado en Esplugues de Llobregat, mientras se encontraba disputando las semifinales del Mundial ante Francia en Dallas.

Al instante, las cámaras de seguridad captaron a dos individuos subidos a uno de los muros que rodean la vivienda, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de seguridad, según informó 'La Vanguardia'.

Desde 'Espejo Público', programa de Antena 3, contactaron con Toni Castejón, portavoz del Sindicato de los Mossos d'Esquadra', para hablar sobre qué pasó en la casa del '10' del FC Barcelona.

En primer lugar, Castejón reveló cómo ocurrió el intento de robo: "Fue de madrugada, en su domicilio, que antiguamente era de Gerard Piqué y dos personas intentaron acceder e iban encapuchadas, subieron a uno de los muros pero fueron detectados por la seguridad privada y es un caso que se está investigando por nuestra parte".

La casa de Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat. / Sport.es

También, el programa de Susanna Griso habló con el tío del jugador del Barça, quien aseguró que desconocía la situación, ya que se enteró de lo ocurrido a través de los medios de comunicación y no por la familia.

"No sabíamos nada, pero una cosa, la casa no está vacía, hay dos personas de seguridad, el padre va cada día a vigilar, lo intentaron, pero no pudieron entrar, es muy difícil", señaló.

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Por otra parte, aseguró que no habló con su sobrino al respecto: "Sí que lo hice con mi hijo, pero nadie, de verdad, sabía esto del robo. Lo bueno es que hay seguridad en el domicilio y no pasó nada, es muy complicado entrar en una casa como esta".