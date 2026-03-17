Tino Livramento, la gran esperanza del Newcastle en el Spotify Camp Nou

El Newcastle que se presentará este miércoles en el Spotify Camp Nou llegará con la moral alta tras su buen partido contra los azulgranas en St. James' Park, refrendado por la victoria el pasado sábado en Stamford Bridge por 0-1. Las 'urracas' consiguieron mantener la portería a cero por primera vez en los últimos 14 partidos y tanto las crónicas como los especialistas que cubren la información del conjunto de las urracas coinciden en señalar como la principal clave el regreso de Tino Livramento a la titularidad tras superar una lesión muscular. Una pieza clave en el sistema defensivo de Eddie Howe que estará disponible para medirse al Barça.

Clave en Stamford Bridge

Livramento, de hecho, volvió contra los azulgranas el pasado martes, aunque arrancó como suplente y entró en la recta final del choque. Ante el Chelsea, el londinense sí fue de la partida en el lateral derecho y resultó clave para mantener el orden defensivo y la proyección ofensiva, pues fue quien generó el único gol del partido con una arrancada espectacular desde su propio campo y dar un preciso pase en profundidad a Willock, que fue quien acabó asistiendo a Gordon.

En Newcastle están encantados con el regreso de Livramento, pero temen por su futuro por los 'cantos de sirena', especialmente procedentes desde el Arsenal y el Manchester City. Los de Pep Guardiola le tienen en el radar desde hace tiempo, mientras que el interés 'gunner' se ha intensificado en los últimos días, coincidiendo con su regreso, como señalan en el 'Telegraph'.

Arsenal y City, al acecho

En St. James' Park se han cuadrado y ya han avisado que no le dejarán salir por menos de 70 millones de euros, casi el doble de lo que le pagaron al Southampton en verano de 2023 para hacerse con sus servicios. Su valor de mercado actual es de 40 'kilos'.

Y eso que esta temporada está siendo muy complicada para Livramento, de 23 años de edad y que ya es internacional absoluto con Inglaterra. Dos lesiones de rodilla y una muscular le han permitido jugar tan solo 22 partidos esta campaña, pero aun así, no ha perdido ni un ápice de protagonismo y sigue siendo indiscutible.

Eddie Howe está muy orgulloso de sus laterales, tanto de Livramento por la derecha como de Lewis Hall por la izquierda, sobre todo tras el marcaje este último a Lamine Yamal, pues consiguió que no se le escapara ninguna vez el de Rocafonda. Livramento se las verá seguramente con Raphinha, que viene de firmar un hat-trick contra el Sevilla. Será otro de los grandes duelos en el Spotify Camp Nou.