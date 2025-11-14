Tiempo de reflexión para Flick

Cuatro días de descanso. Cuatro días de desconexión. Cuatro días también para reflexionar. El último 'oasis' antes de Navidad. A partir del próximo martes la plantilla del Barça se centrará en un 'rush' final de 2025 vital para encarar todos los objetivos y aspiraciones para 2026. Cierto que los títulos se jugarán a partir de enero, pero es imprescindible posicionarse bien y dejar todo bien encarrilado en este final de año.

Flick, lógicamente, es consciente de ese factor y de la importancia de sacar adelante los nueve partidos quedan para cerrar un 2025 magnífico por cómo se desarrolló el tramo final del curso pasado y que nos ha dejado algo fríos estos últimos dos meses.

SEMANA EN FAMILIA

El técnico germano ha dado descanso, como decíamos, a los suyos hasta el próximo martes. Los pocos efectivos disponibles han estado ejercitándose de lunes a jueves en familia. Ni siquiera los canteranos han sumado al estar la inmensa mayoría con las selecciones sub'18 y sub'19 en una concentración conjunta en La Línea de la Concepción.

Joan Garcia junto a Hansi Flick en el entrenamiento en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Ya comentó Flick tras caer en el Clásico, con un equipo de circunstancias y repleto de bajas, que antes del parón había que sacar como fuera adelante los partidos. Básicamente, sobrevivir. Y que a medida que se fueran recuperando los lesionados se podría calibrar y ver de verdad a este Barça 2025/26 tras un inicio, como decíamos, con bastantes dudas. En la presión, con la línea adelantada. Señas que la temporada anterior habían sido un filón para lograr cotas inimaginables y que andan chirriando últimamente.

LA SEGUNDA MITAD EN BALAÍDOS MARCA EL CAMINO

"Me voy al parón muy feliz y satisfecho", dijo el técnico germano tras ganar en Vigo. La segunda mitad en Balaídos se acercó bastante a lo que quiere Hansi de los suyos. Menos feliz terminó tras el partido en Brujas, en la que la línea defensiva hizo aguas ante las transiciones rápidas del equipo belga.

Hansi Flick: "La segunda parte ha sido un buen ejemplo de cómo queremos jugar" / LaLiga

"Lo importante es que cuando todos estén de vuelta y hayan jugado dos o tres partidos estén en un buen nivel para que puedan ayudarnos mucho. Tal vez será un nuevo punto de partida, pero hasta entonces, hasta el parón, tenemos que pelear". Mensaje claro. Tras este parón y una vez estén en forma y listos Joan Garcia, Raphinha o Pedri empieza otra temporada.

PUESTA A PUNTO DE LAMINE

También debe aprovechar Lamine para seguir evolucionando de su pubalgia tras el tratamiento invasivo de radiofrecuencia al que fue sometido el lunes por parte del doctor belga Ernest Schilders.

Casadó, junto a Hansi Flick durante el Clásico ante el Real Madrid / VALENTÍ ENRICH

Hansi, como en anteriores parones, usará estos cuatro días para evadirse de todo, desconectar, estar con los suyos. En anteriores ocasiones ha aprovechado para irse a Alemania y 'exprimir' a sus nietos, a los que, por gajes del oficio, no puede ver todo lo que desearía. Tiempo de reflexión para el de Heidelberg, para cargar pilas de cara a este final de 2025 en el que deberá afrontar su equipo nueve partidos, a dos por semana. Exigencia máxima con duelos, entre otros, contra Chelsea en Stamford Bridge, Atlético en casa o en Sevilla ante el Betis o en La Cerámica.

LAS PIEZAS AL 100%

Varios partidos de mucho empaque y dificultad en el que será determinante tener a todas las piezas al 100% y poder ir realizando una mayor rotación de la que ha ido haciendo hasta ahora.