Tielemans se acerca mucho al Arsenal y se aleja del Barça

El club londinense está dispuesto a ofrecer 20 millones de libras por el centrocampista este enero El club azulgrana lo tenía en su agenda porque finaliza contrato en junio de 2023

Youri Tielemans es uno de los centrocampistas que el FC Barcelona tenía en su agenda pero muy posiblemente se les escapará porque presumiblemente su destino será el Arsenal. Necesitado de fichajes 'low cost' por su situación económica, el club azulgrana se fijó en el jugador belga del Leicester, que finaliza contrato en junio de 2023 y era, por tanto, una oportunidad de mercado.

Pero el conjunto dirigido por Mikel Arteta, que lo sigue desde hace tiempo, está dispuesto a hacer un esfuerzo y llevárselo este mismo enero. Ofrecerían hasta 20 millones de libras, la mitad de lo que pagó el Leicester en 2019. Sería un negocio redondo por los Foxes si no consiguen renovar al futbolista.

Si bien ha habido mucha especulación sobre su futuro, el centrocampista, que acaba de regresar de la Copa del Mundo de Qatar, se muestra tímido sobre su futuro. "No voy a hablar demasiado sobre la situación de mi contrato en este momento. Mi familia está muy feliz allí [en Leicester] y eso es importante. No me fui en verano porque siempre decía que el proyecto tenía que ser el adecuado", asegura Tielemans.

Lo que si que tiene claro es que la situación en su club actual no es la mejor pero prefiere dejar las negociaciones sobre su futuro en manos de su representante. "El hecho de que las cosas estén empeorando ahora en Leicester no significa que deba arrepentirme [de quedarme]. Tanto si estás en tu último año de contrato como si no, tampoco se da el caso de que yo hable todos los días con el club sobre mi prórroga o no. Eso es trabajo para mi agente".

Además del Barça, en la Premier League el Newcastle también estaba interesado en sus servicios pero el Arsenal quiere adelantarse a todos porque desea reforzar el equipo para intentar ganar la liga esta temporada.