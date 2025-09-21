El 'Tiburón' tiene mucha hambre

Ferran Torres sigue de dulce. El inicio de temporada del valenciano está siendo espectacular, su rendimiento está siendo incluso mejor que el de la parte final del pasado curso, que ya fue muy bueno. Fue entonces, por ejemplo, MVP de la final de la Copa del Rey, competición ganada por el Barça y de la que fue el máximo goleador.

El 'Tiburón' inició la pretemporada con mucha hambre tras perderse los últimos partidos de Liga, celebración de título incluída, por una inoportuna apendicitis por la que se quedó también sin poder jugar la Nations League. Tenía hambre y aprovechó una lesión de Lewandowski en pretemporada para mostrarse como el goleador que es. Titular en los cinco partidos de Liga, marcó ante el Mallorca y el Levante y fue importante en la goleada contra el Valencia. No vio portería porque topó con la madera, pero asistió a Fermín en el primer gol.

Goza de la total confianza de Hansi Flick y volvió a ser titular ante el Getafe. Y volvió a cumplir y a encontrar el camino del gol a pesar de dejar el centro del ataque para instalarse en la banda izquierda, la que debía haber ocupado Marcus Rashford si no hubiese llegado tres minutos tarde a la charla matutina. El Barça se retiró con dos goles de ventaja al descanso ante el duro y a veces violento equipo de Pepe Bordalás gracias a los mordiscos del 'Tiburón'.

Se llegaba al primer cuarto de hora del choque cuando Ferran Torres no fallaba ante David Soria tras recoger una excelente asistencia de Dani Olmo con el tacón. Veinte minutos después hacía el segundo en una jugada iniciada por Eric Garcia y tras asistencia de Raphinha. Se quedó solo el valenciano ante David Soria. Pensó, miró y colocó el balón ajustado al palo. Cuatro goles que colocan a Ferran Torres como el máximo goleador del Barça esta temporada y a uno de Mbappé en la lucha por el 'Pichichi'. De hecho, podría haber igualado al francés ya en la primera mitad, pero su potente remate se encontró con el travesaño.

Con los dos goles marcados ante el Getafe, Ferran Torres ha logrado ya 22 desde la llegada de Flick al banquillo azulgrana. 22 goles en 51 partidos, una cifra excelente y al alcance de pocos y que muestra todo lo que el entrenador alemán ha sido capaz de mejorar al valenciano, que suma 48 goles con el Barça, equipo al que llegó en enero de 2022 desde el Manchester City. En Inglaterra, a las órdenes de Pep Guardiola, había marcado 16 tantos en 43 encuentros. Fue el técnico de Santpedor, precisamente quien apostó por centrar más la posición de Ferran Torres porque detectó que tenía gol.