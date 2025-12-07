El 'Tiburón' Ferran sale de caza en 2025

Ferran Torres está a punto de cerrar el mejor año de su carrera deportiva, al menos en cuanto a cifras goleadoras se refiere. El delantero del FC Barcelona, que culminó la victoria de los azulgranas frente al Atlético de Madrid, suma 27 goles en 48 encuentros de 2025, cifras que lo aúpan como el jugador español con más tantos en estos doce últimos meses de competición.

Su actuación estelar este sábado en La Cartuja frente al Real Betis, propiciando la enésima remontada culé de la temporada con un monumental 'Hat trick', es una nueva muestra de que el delantero valenciano vive una de sus mejores temporadas, sino la mejor.

La lista está comandada por dos futbolistas del Barça. Además del 'Tiburón', en segunda posición se encuentra Lamine Yamal, con 20 dianas en 50 partidos. El top 3 lo cierran otros dos delanteros que suelen ir convocados con la Selección de Luis de la Fuente: Samu Aghehowa y Mikel Oyarzabal. El nueve del Oporto acumula 17 tantos en 38 duelos, mientras que el jugador de la Real Sociedad suma los mismos pero en seis choques más, 44.

Supera los 17 de 2021, cuando jugaba en el Manchester City

A pesar de su imponente registro goleador, Ferran no es titular en la 'Roja' de cara al Mundial de 2026, salvo contratiempo físico de alguno de los tres de arriba, como ha sucedido en los últimos compromisos de la selección española. Aun así, el jugador de 25 años es un fijo en los planes del entrenador riojano, pues ha acudido en nueve ocasiones desde la llegada de De la Fuente al cargo.

Asimismo, Ferran tampoco es indiscutible en el Barça, donde lucha por la posición de nueve con Lewandowski. Así todo, el delantero valenciano, al que todavía le restan cinco partidos para aumentar sus registros, ha vivido el mejor año natural de su carrera. Sus mejores números hasta este 2025 tuvieron lugar en 2021, cuando anotó 17 dianas entre el Manchester City y España. El año pasado, ya con Flick y De la Fuente en sus respectivos banquillos, el 'Tiburón' perforó las redes en 13 ocasiones.

El hasta ahora último gol de Ferran supuso el 3-1 para el FC Barcelona ante el Atlético. Un tanto que el valenciano celebró con efusividad y en el que mandó a callar a sus críticos, quienes le reprocharon no transformar una oportunidad clarísima en el duelo de Champions contra el Chelsea que habría puesto a los catalanes por delante en el marcador. Pero, a pesar de las críticas y de no ser titular indiscutible, el 'Tiburón' ha salido de caza más que nunca en 2025.