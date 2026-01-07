El tiburón Ferran marca el camino de un baño bestial a los leones más dóciles

El debate del '9' lo quiere cerrar Ferran Torres en el campo. El gol de Lewandowski en Cornellà y la pequeña racha de partidos sin marcar del delantero de Torrent no variaron las ideas de Hansi Flick. El alemán podría haber vuelto a cambiar el delantero centro pero ante el Athletic se confirmó que esta temporada el plan A en ataque es Ferran y 'Lewy' es un plan B de lujo.

En Arabia Saudí Ferran marcó su decimocuarto gol de la temporada tras sumar su partido 24 siendo titular en 18 ocasiones. Lewandowski ha participado 19 partidos con 10 titularidades y 9 goles.

Tres partidos sin marcar para un ariete del Barça reabren cualquier debate y ya se hablaba de una 'minicrisis' de ferran pero el valenciano está en un momento dulce. A Ferran no le afectan pequeñas malas rachas y la confianza seguía intacta.

Ferran Torres se ha ganado la titularidad / FCB

La jugada la inició Bardghji que sacó un buen centro hacia Fermín. El remate del andaluz quedó muerto en el interior del área y Ferran batió con un remate poco ortodoxo pero efectivo a Unai.

El recital del Barça contra el Athletic Club lo inició Ferran Torres con un gol en el minuto 21 que abrió la caja de los truenos. El conjunto blaugrana le dio un baño a la orquesta desafinada de un Ernesto Valverde al que se le aparecieron los fantasmas de lo que es perder en la Supercopa.

Pedri brilló más, Roony sorprendió y Fermín maravilló pero el que lo inició todo fue Ferran Torres con su gol. Hansi Flick lo tiene claro. El '9' del Barça es Ferran aunque Lewy y su olfato goleador siga siendo necesario en muchos momentos. Ferran lidera la presión para recuperar el balón y su efectividad rematadora es cada vez mejor.