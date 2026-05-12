FC BARCELONA
Tiago Pinto, director ejecutivo del Bournemouth: "No venderemos a Kroupi ni que el Barça venga con 100 millones"
Tiago Pinto, director ejecutivo del Bournemouth, contundente acerca de uno de los nombres que han sonado estas semanas por el club azulgrana
Ya con el título de Liga en el bolsillo, las oficinas del FC Barcelona se encuentran en estado de ebullición. Deco, Joao Amaral y la secretaría técnica se emplean a fondo para encontrar perfiles que satisfagan a Hansi Flick. Pese a unas dificultades económicas que amenazan con, de nuevo, dinamitar algunos deseos. Veremos si se puede picar alto o si hay que ir bajando las pretensiones y no se puede competir con los transatlánticos en un mercado cada vez más feroz.
En ese sentido, uno de los nombres que han sonado últimamente es el de Eli Junior Kroupi, delantero de 19 años del Bournemouth. Es hijo del futbolista profesional Kroupi aunque el progenitor no alcanzó la notoriedad que parece que tendrá Eli Junior. Son de la Bretaña francesa y está representado por Momo Sissoko, el representante de Ousmane Dembélé que no acabó muy bien con el Barcelona.
Procedente del Lorient
Jugó en el Lorient francés y se quedó un año tras el descenso del club y así proclamarse pichichi de la segunda división francesa. Es una apuesta de muchísimo futuro. Se marchó al Bournemouth británico que pagó 13 millones por él. Ya contamos en SPORT recientemente que es un gran seguidor del Barcelona desde pequeño y se han visto fotos suyas con una equipación completa azulgrana cuando era solo un niño. Parece que su deseo sería fichar por el Barcelona.
El director ejecutivo del Bournemouth, Tiago Pinto, se ha referido a este interés y al de otros clubes europeos TOP en declaraciones a 365Scores: “Junior Kroupi no saldrá del Bournemouth. Su contrato todavía tiene más de cuatro años de duración, no existe ninguna cláusula de rescisión y no irá a ningún lado”.
“No venderemos a Kroupi ni siquiera si Barcelona o Liverpool ofrecen 100 millones de euros. Eso está completamente descartado”, añadía el portugués, erigido en toda una institución por su labor de los últimos años y el gran equipo que ha armado junto a Andoni Iraola.
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