La tía de Hamza Abdelkarim confirma su fichaje por el FC Barcelona

El culebrón de Hamza Abdelkarim y su llegada al Barça ha llegado a su fin. Tras informarse en diciembre del interés barcelonista en hacerse con el fichaje del joven delantero egipcio y de muchas idas y venidas con su posible incorporación, ha sido su propia tía quién ha confirmado el movimiento en Facebook: "Recientemente se firmó un contrato triple entre el club Al Ahly y España (Barcelona), y Hamza Abdelkarim, jugador del club Al Ahly y de la selección juvenil de fútbol de Egipto. El contrato de Hamza con Al Ahly también fue renovado por una temporada adicional, que finaliza en 2028. Hamza viajará mañana, sábado, con seguridad, protección, atención y éxito para realizar los exámenes médicos y unirse oficialmente a Barcelona".

Según ha podido confirmar SPORT, el futbolista ya ha firmado esta mañana su vinculación con el Barça, que será en formato de cesión con opción de compra de unos 3 millones de euros más variables supeditada a su rendimiento y a los partidos que juegue.

Hamza Abdelkarim / OneFootball

Un fichaje estratégico

Tal como contamos en este diario, Hamza ya se había despedido de sus compañeros, por lo que su llegada a la Ciudad Condal era cuestión de días. El '9' llegará finalmente al filial en primera instancia, para intentar lograr el ascenso a Primera Federación con el Barça Atlètic. Además, el conjunto de Belletti sumará con él una nueva opción de ataque tras no poder contar con muchas opciones en el primer tramo de temporada por las lesiones, e incluso sumará más alternativas tras los fichajes de Joaquín Delgado y la inmediata recuperación de Óscar Ureña.

Eso sí, el fichaje de Hamza no se trata únicamente de un movimiento en clave filial, ya que desde la secretaría técnica del club catalán se confía mucho en su desarrollo al tener solamente 18 años y haber maravillado en el pasado Mundial sub-17 de Qatar, lo que despertó el interés de múltiples equipos a lo largo de Europa, Bayern de Múnich entre ellos.

Finalmente, la entidad catalana se hace con el jugador tras unas negociaciones algo complicadas, ya que el acuerdo entre clubes se retrasó más de lo esperado al exigir su club una renovación para mantener el control sobre él en caso de que el equipo catalán no se lo quedara en propiedad. Tras algo de nerviosismo, esa renovación por una temporada más ya está firmada.

Además, una vez todo ya había sido acordado, las cuestiones burocráticas alargaron el movimiento al faltar algunos trámites administrativos, lo que incluso hizo preocupar por si la operación iba a terminar produciéndose o no, aunque realmente nunca peligró. De esta manera, una vez ya está firmada la documentación, se espera que Hamza viaje mañana a Barcelona y que a lo largo del fin de semana se oficialice su llegada.