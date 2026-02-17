Thuram sería una gran opción para el Barça

El relevo en la punta de lanza del Barça ‘amenaza’ con copar buena parte del protagonismo a nivel de mercado desde ya y hasta veremos si avanzado el verano. Lógicamente, la secretaría técnica azulgrana intentará no dilatar demasiado el desenlace, pero también se necesitará margen para acudir al mercado. Es la gran inversión prevista para la próxima ventana de fichajes. Lewandowski ha dado muchísimo a lo largo de estas cuatro temporadas.

Ha amortizado con creces lo que se pagó por él en 2022. Y es un movimiento del que la junta de Laporta puede estar orgullosa. A partir de ahí, siga o no siga el polaco, el ‘9’ será la prioridad. Debe serlo. Y la idea es un perfil de garantías, no un melón por abrir. Y en ese contexto, tan salvaje e inflado como está el mercado, es posible que se dilate bastante la negociación, sea por quien sea. Una batalla que, en caso de librarla en el equipo de Deco si Laporta vuelve a salir escogido, será ardua y deberá empezarse a librar pronto.

Lewy, decisión próxima

Seguramente, ya a partir del 15 de marzo, cuando también debe dilucidarse qué sucederá con el ariete polaco. Lewy cuenta con varias ofertas sólidas, sobre todo una de Chicago Fire en la MLS. Proyecto importante y contra suculento para terminar la carrera en una ciudad que atrae a la familia (su esposa Anna estuvo allí hace unas semanas). En cualquier caso, pensando en una hipotética lista de ‘9’ que pueden encajar bien en el Barça de Flick, a un servidor le cuadra perfectamente la figura de Marcus Thuram. Pura opinión.

No solo por sus dos actuaciones soberbias en la eliminatoria contra el Barça de Champions del curso pasado (aunque no negaré que aún sigo dándole vueltas al clínic que dio), sino por el perfil. Es un delantero no solo con presencia física y finalización, algo indispensable para competir con los TOP europeos, sino que ofrece una versatilidad y un dominio de varios escenarios que no abunda en el fútbol de hoy en día.

Edad perfecta

Es diferencial jugando de espaldas y descargando, capaz de asociarse en espacios cortos y con un buen dominio de las dos piernas. Tiene zancada, puede atacar espacios. Tiene 28 años y aún tiene por delante 4-5 años de primer nivel garantizados (Lewy llegó a punto de cumplir los 34).

No se trata de una campaña con ningún interés personal de por medio, vaya por delante. De hecho, considero que un Haaland o un Kane serían otras dos alternativas geniales. A nivel de precio de mercado, el noruego seguramente esté un peldaño por encima. Harry tiene la ventaja de que termina contrato en 2027, pero todo apunta a que renovará con el Bayern. Y por unas condiciones que, seguramente, el Barça no pueda igualar. Haaland termina en 2034 y aunque él y su agente, Rafaela Pimenta , quisieran forzar la situación sería duro. Thuram, quién sabe, podría costar alrededor de 60/70 ‘kilos’.