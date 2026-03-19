Thuram, exjugador del Barça, critica a Mourinho por su reacción a la polémica Prestianni-Vinicius: "Nunca se ha interesado en el racismo"

Lilian Thuram, exjugador del FC Barcelona, se mostró muy crítico con las declaraciones de José Mourinho tras el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr en la ida del play-off de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid en Da Luz. El entrenador portugués puso el foco en el extremo brasileño criticando su celebración y, aunque días después matizó sus palabras, las explicaciones no convencieron al excentral blaugrana.

"Mourinho es un gran entrenador, pero nunca se ha interesado en el racismo. Si lo hubiera hecho, no habría dado esa respuesta. El racismo tiene lugar, sobre todo, con las personas que tienen éxito y algunos creen que deben devolverlas a su sitio. Culpabilizar a alguien como hizo Mourinho, diciendo '¿Por qué celebras así?', es racismo. Por eso hay muchos jugadores que prefieren no denunciar un acto racista", opinó Thuram en la inauguración de la exposición 'Tant se val d'on venim' de la Fundació Barça en la Universitat de Barcelona.

Lilian consideró que los jugadores, "personas con capacidad para inspirar al resto", "no pueden hablar solo de fútbol". "Hay que educar a los jugadores, entrenadores y presidentes. Muy pocos clubes están haciendo lo que hace el Barça. Es muy importante que los futbolistas blancos también se sientan humillados cuando se produce un ataque racista. Y solo hay esta empatía cuando se conoce la problemática", apuntó.

En su charla sobre racismo en el Aula Magna del edificio histórico de la UB, en la que estuvo acompañado por el presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, la directora general de la Fundació FC Barcelona, Marta Segú, y el rector de la universidad, Joan Guàrdia, el exfutbolista francés denunció que "nuestras sociedades se han construido mediante unas jerarquías sobre el color de la piel". "Cada uno de nosotros tiene prejuicios sin saberlo. Es una cuestión estructural. El narcisismo blanco es cultural, muy profundo. Y hay que denunciarlo", subrayó.

Desde el punto de vista de Thuram, activista y autor de ensayos sobre la historia del racismo y la representación cultural de la diferencia, el racismo existe "porque menospreciar a otro es crear una imagen positiva de uno mismo". "El racismo siempre ha sido un discurso político. No es natural, es una construcción política para legitimar jerarquías. Hay el interés de construir una sociedad con jerarquía. Los partidos de extrema derecha, en este sentido, son reactivos", lamentó.

Yuste: "Poder ayudar a la gente es el trofeo más importante"

El presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, pronunció un emotivo discurso antes de la charla de Lilian Thuram en el que explicó la razón de ser de la Fundació del club blaugrana y explicó que sueña "que un día se erradique el racismo y todo el mundo pueda ser la misma persona". "Cuando llegué a la entidad hace más de 20 años, con Joan Laporta pensamos qué podía hacer el Barça por el mundo. Por los niños desfavorecidos y los millones de personas que mueren a diario. He tenido el privilegio de levantar Copas de Europa, y espero hacerlo más veces, pero poder ayudar a la gente es un trofeo que tiene mucho más simbolismo e importancia", pronunció.