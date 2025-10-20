Thomas Müller podría haber terminado su carrera como culer

El jugador alemán Thomas Müller no es una de las caras más apreciadas por la afición blaugrana, ya que la cantidad de partidos entre bávaros y catalanes en su etapa como estrella del conjunto del Allianz Arena, sumada a su peculiar carácter, provocaron cierta animadversión hacia su persona en el Spotify Camp Nou.

No obstante, parece ser que este sentimiento no es mutuo y la visión del actual jugador de Vancouver Whitecaps es muy diferente a la que se podría intuir.

El presente de Thomas Müller

Tras su legendario paso por el Bayern de Múnich en el cual levantó 33 títulos; 13 Bundesligas, 6 Copas de Alemania, 8 Supercopas alemanas, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes, el (también) campeón del mundo en 2014 se encuentra en la MLS, en Vancouver Whitecaps, conjunto canadiense.

Tras una última temporada en el Bayern con un rol más secundario, ha disputado ocho partidos desde su incorporación en agosto, en los que ha anotado ocho goles y repartido cuatro asistencias, números parecidos a los logrados en toda la anterior campaña (ocho goles y siete asistencias en 49 partidos).

Thomas Muller se estrena en la MLS con los Vancouver Whitecaps / Ethan Cairns/The Canadian Press via AP Associated Press

Su destino podría haber sido blaugrana

Sin embargo, tras cerrar su etapa en Baviera su destino podría haber sido muy diferente... Y azulgrana. En unas sorprendentes declaraciones a 'Blickpunkt Sport', la leyenda viva del fútbol alemán ha declarado que "podría haber imaginado un futuro en Barcelona", dejando claro que no habría visto con malos ojos recalar en el Spotify Camp Nou.

No obstante, admite que, una vez se terminó su carrera en el Bayern de Múnich, su principal intención era dejar Europa para poner rumbo a un destino más exótico, aunque insiste en que una llamada de Hansi Flick podría haber cambiado esa decisión: "Si Hansi Flick, que me conoce muy bien, me hubiera llamado y me hubiera gustado el proyecto en Barcelona, podría haberme imaginado algo así", incide. Para cerrar, explica que lo que le atraía del FC Barcelona es que "es un club de primer nivel" en el que "sabes lo que la gente espera de ti".

Aunque ya nunca veremos a Thomas Muller con la camiseta azulgrana, sus declaraciones son un ejemplo más de que 'lo que pasa en el campo se queda en el campo', y de que el Barça sigue siendo un destino muy apetecible para cualquier jugador del mundo, pues en un 'futuro alterno' podríamos haber vuelto a ver la sociedad Muller-Lewandowski, pero esta vez en el Camp Nou.