Thierry Henry, ex jugador del Barça, alucina con el equipo de Flick: "Europa empieza a sentir el peligro"

Thierry Henry se deshizo en elogios hacia el Barcelona después de su victoria ante el Newcastle, en un análisis cargado de admiración por el nivel mostrado por el equipo azulgrana. El exdelantero francés no interpretó el resultado como un simple triunfo, sino como un golpe de autoridad de alcance internacional. “Lo que pasó no es una victoria, es un terremoto mundial”, vino a resumir, antes de insistir en que se trató de “una noche que pasará a la historia”.

Henry puso el acento en la metamorfosis del Barça tras el descanso. Para el francés, la segunda mitad del conjunto azulgrana fue la prueba más clara del potencial que tiene este equipo cuando alcanza su mejor versión. “¿Qué segunda parte es esta? Una transformación total... Una personalidad diferente... Una decisión letal”, destacó, maravillado por la capacidad del equipo para cambiar por completo el rumbo del encuentro. En esa misma línea, dejó una de las frases más rotundas de su análisis: “Este es el verdadero Barcelona... Cuando quiere, lo hace todo”.

Barcelona striker Lamine Yamal reacts during the Champions League round of 16 second leg match between Barcelona and Newcastle at Camp Nou, Barcelona, Spain, 18 March 2026. EFE/ Siu Wu / EFE

El exinternacional francés también amplió su elogio al comportamiento general del equipo, más allá de ese partido concreto. “Son un equipo increíble. Los ves jugar y piensas: ‘¡Guau, qué convincentes se ven!’”, señaló Henry, impresionado por la madurez competitiva del Barça lejos de casa. Y fue un paso más allá al comparar la imagen que transmite el equipo en Montjuïc con una de las etapas más legendarias del club: “Luego los ves en casa y es como… ¡es como si volviéramos a tener el Dream Team de Johan Cruyff!”.

Henry también subrayó el impacto que tuvo el empuje ofensivo del equipo de Hansi Flick sobre su rival. A su juicio, el Newcastle acabó completamente desbordado, sin respuestas ante el vendaval azulgrana. “El Newcastle se ha derrumbado por completo ante este flujo ofensivo”, afirmó, antes de remarcar que frenar a este Barça, cuando encuentra espacios, ritmo y confianza, se convierte en una misión casi imposible: “¿Detener al Barcelona así? ¡Es casi imposible!”.

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle / EFE/Alejandro García

Más elogios

Más allá de la contundencia del resultado, Henry quiso destacar el modo en que el Barcelona construyó su superioridad. Según explicó, la gran diferencia estuvo en la manera de jugar del equipo en la segunda parte, donde encontró el equilibrio perfecto entre control y agresividad. “La diferencia es clara... En la segunda parte jugaron con calma, paciencia e inteligencia”, explicó. Para el exdelantero azulgrana, esa mezcla fue decisiva para convertir el encuentro en una exhibición de enorme impacto: “El resultado fue una exhibición ofensiva terrible e irresistible”.

En su valoración final, Henry vinculó esta actuación con la identidad que está construyendo el Barcelona de Flick y con la sensación de crecimiento que transmite el equipo jornada tras jornada. “Esta es la cara del Barcelona con Hansi Flick”, afirmó, convencido de que el conjunto azulgrana empieza a enviar un mensaje muy serio al resto del continente. Incluso se atrevió a proyectar esa superioridad en la clasificación con una frase rotunda: “Les superaremos en goles, pase lo que pase”.

Marc Bernal celebra su gol / VALENTÍ ENRICH

El francés cerró su comentario con una reflexión que resume a la perfección la naturaleza de este Barça: un equipo impredecible, valiente y profundamente atractivo para el espectador. “Cuando un equipo se enciende, no deja nada atrás. Felicidades, Barcelona... Europa empieza a sentir el peligro”. Un retrato rotundo de un Barça que, para Henry, vuelve a parecerse a esos equipos que no solo ganaban, sino que también fascinaban. Así es este Barcelona: impredecible, intrépido y siempre entretenido.