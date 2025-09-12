Thiago explica su manual de estilo como entrenador

El FC Barcelona anunció este jueves que Thiago Alcántara se incorpora oficialmente al primer equipo como asistente de Hansi Flick. Su labor consistirá en colaborar en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento, entre otras tareas, aportando su experiencia y visión del juego para enriquecer el trabajo diario del equipo.

Aprovechando este contexto, el portal 'Coache's Voice' ha publicado una clase magistral del exfutbolista del Barça, Bayern de Múnich y Liverpool sobre el rol del interior en las fases de juego. Sin duda, una gran oportunidad que nos abre la ventana para conocer un poco más la manera que tiene Thiago de entender el fútbol y cuáles son sus pilares como futuro técnico.

En cuanto a los fundamentos que tendría que tener un interior en su equipo, Thiago expresó que le gusta mucho "la polivalencia de un jugador que pueda cubrir diferentes fases, tanto defensivas como ofensivas; que pueda actuar de pivote o desenvolverse como un 10".

A su vez, el nuevo asistente de Flick apuntaba que "es muy importante tener en cuenta los perfiles que hay en el medio del campo. Yo he crecido con el 4-3-3, pero siempre me ha gustado siempre la figura táctica del 4-2-3-1 porque da esa variabilidad en medio en la que no hace falta poner nombres y todo el mundo puede defender y atacar".

Y más sobre su discurso como entrenador: "Para mí, los interiores tienen que ser capaces de no tener miedo con la pelota, tener esa fase defensiva (los mejores defensores del mundo son los delanteros, porque son los primeros que quieren tener el balón para atacar y los interiores deben tener esa mentalidad también). Tener ese despliegue físico, pero por tener el balón, no por ser físico: para generar un bienestar al equipo y crear situaciones de ataque. Saber posicionarse bien y entrar en consonancia con las personas que tienes alrededor (ya sea con un extremo por dentro, igual que el famoso lateral que a día de hoy también va por dentro, el nueve...). Se trata de interpretar las diferentes situaciones de juego, pero dándole el rigor táctico y físico a la vez que teniendo la libertad y la magia de poder tomar decisiones finales, según la creatividad que tenga en ese momento".