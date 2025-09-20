Otro Thiago en el ecosistema Flick: perfil bajo y rol específico

Thiago fue una de las caras sorprendentes del inicio de la era Flick en el Barça. El Barça no hizo oficial su nombramiento dentro del staff del técnico del técnico germano porque apenas estuvo un mes y poco. Suficiente para que el mayor de los hermanos Alcántara echara una mano a su antiguo entrenador en el Bayern para entrar en el ecosistema del club azulgrana. A conectar con La Masia, con el día a día de una entidad tan distinta y particular.

Además, el hispanobrasileño estuvo muy encima del ‘ejército’ de canteranos que llamó Hansi en pretemporada. Asesorando, dando consejos. Haciendo un poco de ‘chico para todo’, vaya. Acabó el verano y Thiago tuvo que dejar su labor al lado de su exjefe por una serie de compromisos. Pero con su regreso en la cabeza. Faltaba ver cuándo volvería el exfutbolista del Barça a la órbita de Flick.

ROL SECUNDARIO

Pese a que algunos apuntaban a que volveríamos a verlo durante el transcurso de la pasada campaña, hemos tenido que esperar hasta inicios del curso 2025/26 para verlo completando el staff del primer equipo del Barça. El club azulgrana lo hizo oficial y ahora ya sí que se encuentra 100% en el equipo técnico de pleno derecho. Con Flick ya acoplado a la rutina y el funcionamiento intero del Barça, la labor de Thiago se centrará ya en otros menesteres.

Thiago, en una charla con Hansi / FC BARCELONA / SPO

El hispanobrasileño, que tiene tres hijos pequeños con su mujer Julia, mantendrá una conciliación entre sus responsabilidades y cargo y su familia. Eso explica que, por ejemplo, no viajara a Newcastle con toda la expedición del primer equipo. Thiago se quedó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper acompañando a los lesionados, a Gavi, a Lamine y a Balde. Una labor más alejada de los focos, más en un perfil bajo.

CERCA DE FLICK, QUE INSISTIÓ MUCHÍSIMO

Tampoco se sentó ante el Valencia en el banquillo junto a Flick. Ni, a priori, lo hará. Thiago tiene un rol más específico de acompañamiento en los entrenamientos, pendiente de los centrocampistas, de los chicos más jóvenes de cantera, de monitorizar a los lesionados y darles apoyo. Dando su opinión y consejo desde una posición menos protagonista e intervencionista. Thiago ha empezado también otro proyecto cerquita de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí involucrado con la nueva junta directiva del CE L’Hospitalet. Afincado en la zona de Turó Park, cerca de donde reside Flick (de hecho, es habitual verlos desayunar juntos en alguno de los restaurantes de la zona), ha empezado hace unos meses esta nueva vida en la Ciudad Condal con su familia tras su periplo en Inglaterra.

EFE

Flick ya dijo recientemente que no fue fácil convencerlo para regresar: "Estoy muy contento de su regreso, igual que todo el 'staff'. No ha sido fácil convencerlo, pero nos ayudará mucho". Era vital para Hansi su regreso y de ahí que también insistiera dentro del club para presionar. Hasta que ha sido una realidad. Thiago, por cierto, tiene un perfil tan alejado de los focos que ni siquiera sale ni entra a la Ciutat Esportiva por la entrada principal de los jugadores y Flick, sino que lo hace por la puerta de la comisión deportiva. Discreto y eludiendo la maraña de aficionados que se acumulan allí día sí día también.