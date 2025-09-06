Thiago Alcántara vuelve al Barça

Thiago Alcántara está cada vez más cerca de volver a trabajar en el FC Barcelona, esta vez de manera oficial dentro del cuerpo técnico de Hansi Flick. Según ha informado la Cadena SER, el exfutbolista se reincorporará al staff del entrenador alemán y formará parte de su equipo de colaboradores durante la presente temporada. Una noticia que refuerza la conexión entre ambos y que llega después de la buena experiencia que compartieron el pasado verano.

Thiago fue una figura clave en los primeros días de Flick en el banquillo blaugrana. El exjugador, formado en La Masia y con una exitosa carrera en clubes como el Bayern Múnich o el Liverpool, decidió echar una mano al nuevo técnico culé en sus primeras semanas en la Ciudad Condal. Su papel fue el de puente entre Flick y el vestuario, facilitando la comprensión de las dinámicas internas del club y ayudando a transmitir los conceptos del alemán de la manera más efectiva posible.

Esa primera etapa fue breve, ya que Thiago había anunciado poco antes su retirada definitiva como futbolista y quería dedicarse a sus proyectos personales. Sin embargo, su predisposición, su conocimiento del entorno y la relación de confianza con Flick dejaron una huella muy positiva. El propio técnico quedó encantado con la aportación del mayor de los Alcántara, a quien valora no solo como exjugador de talla mundial, sino también como una figura capaz de aportar experiencia en la gestión de grupo.

La buena sintonía no se rompió cuando Thiago dejó de colaborar activamente. Durante toda la temporada pasada, el contacto entre ambos se mantuvo. De hecho, según publicó AS hace tres meses, Thiago fue uno de los invitados personales de Flick a Formentera, donde el entrenador celebró el final del curso con su círculo más cercano después de un año de títulos y crecimiento colectivo.

Ahora, el escenario apunta a un paso más firme. Siempre según la SER, Thiago Alcántara volverá al Barça. La intención de Flick es clara: quiere volver a contar con él dentro de la estructura del día a día, convencido de que su visión futbolística y su ascendencia en el vestuario pueden marcar diferencias.