Thiago Alcántara se une a la 'familia Laureus'

Thiago Alcántara, uno de los futbolistas españoles más laureados de su generación y ayudante de Hansi Flick, ha sido nombrado hoy embajador de Laureus.

Thiago se une al movimiento Laureus poco después de regresar al Barça como segundo entrenador de Hansi Flick.

El anuncio se realizó durante la visita de Thiago a Fútbol Más, un programa "legado" apoyado por Laureus en Madrid, que utiliza el fútbol para promover el bienestar mental, la inclusión y el liderazgo entre los jóvenes.

Thiago participó en una sesión con un grupo de niños locales, en la que tomó parte en actividades destinadas a fomentar la confianza y el trabajo en equipo.

El exjugador de 34 años disfrutó de una carrera muy distinguida. Tras pasar por la famosa cantera del Barcelona, ganó cuatro títulos de La Liga y formó parte del equipo que ganó la Champions League en 2011 bajo la dirección de Pep Guardiola.

Su fichaje por el Bayern de Múnich en 2013 le reportó aún más éxitos, entre ellos siete títulos de la Bundesliga y una segunda Champions League en 2020. Su paso por el Liverpool, con el que jugó 68 partidos, le reportó otros tres trofeos.

Fútbol Más opera en varios países de todo el mundo y tiene un impacto en comunidades de América Latina, África y Europa. El programa forma parte de una iniciativa más amplia que surge tras los Laureus World Sports Awards 2024 y 2025 celebrados en Madrid, en los que la ciudad y la comunidad de Madrid se comprometieron a apoyar los programas Laureus Sport for Good en la región.

La relación de Thiago con Laureus comenzó con su asistencia a los Laureus World Sports Awards 2025 en Madrid, donde se unió a otros atletas y miembros de la Academia para celebrar el poder del deporte.

A principios de este año, también participó en el Alfred Dunhill Padel Classic, donde jugó junto a otros seguidores de Laureus en un evento benéfico único que combinó deporte, estilo y filantropía.

Su decisión de convertirse en embajador de Laureus supone una profundización de esa relación y un compromiso con el uso del deporte para cambiar vidas.

Thiago, en Madrid / Laureus

"Lo que más me impactó fue el compromiso de dejar un legado aquí, en la ciudad, para apoyar programas como Fútbol Más, que están cambiando vidas. Hoy he visto ese legado en acción. Estos niños están aprendiendo habilidades para la vida a través del fútbol —confianza, respeto, trabajo en equipo— y es inspirador", dijo Thiago.

"He tenido la suerte de vivir mi sueño a través del fútbol y ahora quiero ayudar a otros a hacer lo mismo. Convertirme en embajador de Laureus es un momento de orgullo para mí y estoy emocionado de formar parte de este movimiento".