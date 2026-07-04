Thiago Alcántara se rinde a Lamine: "Tiene aura, ha provocado un cambio radical en España"

Rio Ferdinand fue un central espectacular que sumó sus mejores años en el Manchester United de Sir Alex Fergusson. Thiago Alcántara es uno de los grandes talentos técnicos surgidos en La Masia que destacó en el Barça, Bayern y Liverpool. Ambos charlan en Los Ángeles con la tranquilidad de los que sienten pasión por el fútbol pero a su vez les gusta expresarse con naturalidad y rehuyendo los tópicos. Thiago era uno de los colaboradores de Flick que apreciaba su experiencia reciente como jugador y su inteligencia.

Thiago Alcántara ha charlado con Rio Ferdinand / Youtube

Rio Ferdinand le consulta a Thiago si ve a Lamine Yamal con potencial para ser elegido mejor jugador del mundo: "Ya estuvo cerca este último año, así que ¿por qué no en el siguiente? Está jugando bien en el Mundial y ha provocado un cambio radical en España, así que ¿por qué no va a ser el mejoren los próximos años'"

Lamine ha recibido algunas críticas por su vida privada pero Thiago defiende al genio de Rocafonda: "No creo que su mentalidad sea mala. Es muy maduro y merece vivir lo que está viviendo. Él será quien decida si se mantiene en el nivel más alto durante muchos años. Lo tiene todo para convertirse en el mejor jugador del mundo".

Lamine ha aprendido mucho de Thiago / Dani Barbeito

Mantenerse en la élite no es fácil y aquí es donde el hispano-brasileño expone una de las claves para acercarse a lo que está logrando leo Messi: "Para durar, hay que encontrar un equilibrio entre el trabajo duro y el arte. A su edad, el talento se expresa de forma natural, pero con el tiempo, la disciplina diaria se vuelve esencial".

Rio Ferdinand insistió en Lamine Yamal y hasta que punto el prodigio de La Masia está bien dotado para ser un crack mundial. Thiago lo ha podido vivir muy de cerca: "Lo bueno de mi papel en el staff es que acababa de retirarme y tenía el ritmo para participar en los entrenamientos con ellos y podía ver lo buenos que eran. Cuando hacíamos partidillos de ejercicios de entrenamiento con dos o tres equipos pequeños, Lamine era el que marcaba la diferencia; en el que estaba él es el que ganaba".

Thiago Alcántara será un entrenador formidable / Youtube

Thiago ha comprobado el día a día no solo de Lamine sino de otros jóvenes como Cubarsí, Fermín, Gavi o Bernal: "Era sencillamente increíble. Estos jóvenes jugadores tienen una capacidad enorme para avanzar muy rápido con el balón y tomar las decisiones correctas. Esa es la diferencia entre antes y ahora. Quizá hoy sean un poco menos técnicos, con menos cualidades individuales, pero juegan a una velocidad mucho más alta, en cada partido y en cada situación".

De todos ellos, Thiago se rinde ante el gran referente de esta generación mágica del 2007: "Para mí Lamine ya tiene ese aura (que tienen los grandes ídolos). La joven generación que mira el fútbol hoy en día sigue lo que él hace y el estilo de vida que representa".

La charla de Thiago con Ferdinand es puro fútbol / Youtube

Thiago Alcántara era un centrocampista con una clase descomunal. Pocos como él pueden tener el criterio para escoger quiénes son los mejores centrocampistas del momento: ""Para mí, Pedri es el mejor mediocampista del mundo. Me provoca las mismas sensaciones que Andrés Iniesta: una fluidez constante, desplazamientos inteligentes y la capacidad de siempre tomar la decisión correcta".

A Thiago Alcántara Ferdinand también le habló del 10 de Argentina, un jugador con el que compartió vestuario en la época de Guardiola: “Messi es tan bueno que es frustrante jugar con él. Le das el balón y solo estás intentando participar en el juego. Juegas en el juego de Messi, intentando ayudarlo y no interrumpir su juego”

Entrenamiento FC Barcelona / Dani Barbeito

Respecto al actual entrenador del Barça, Flick se vuelca en elogios. Thiago ya estaba aprendiendo de sus entrenadores cuando era futbolista pero ahora todavía más: “No sé si hay muchos jugadores que hayan jugado bajo ese nivel de entrenadores. En mi último año en el Liverpool, solo porque no pude jugar, estaba intentando ayudar a otros, cómo podía hacer que crecieran. Y la cuestión es que con Hansi Flick, es un entrenador que, como persona, entendí cómo debe comportarse un entrenador como ser humano."

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Thiago es una esponja y ha aprendido de todos los entrenadores que ha tenido y han sido algunos de los mejores del mundo: “La mejor manera de ser entrenador, teniendo inspiraciones a través de otros entrenadores. Así que como jugador, hice mi curva de aprendizaje con Pep, con Luis Enrique, con todos esos grandes entrenadores.”Thiago será también un gran entrenador. Síganlo de cerca.