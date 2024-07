"Thiago Alcántara es un enfermo de fútbol, un gran estudioso del juego"

Las lesiones han castigado una carrera repleta de éxitos y de un fútbol brillante que merecía poder ser degustado sin tantas interrupciones. Thiago Alcántara cuelga las botas, pero quiere seguir muy ligado al verde y al mundo de la pelota. Su decisión de no continuar jugando al fútbol a los 33 años es un punto y seguido a su vinculación con un mundo del fútbol que le apasiona. El Barça de Hansi Flick podría ser su nuevo destino.

Toni Tapalovic, Marcus Sorg y Heiko Westermann son los ayudantes que llegan de la mano de Flick al cuerpo técnico del Barça, pero todavía quedaría un técnico que pueda complementar este staff. Esta figura podría ser la de Thiago Alcántara que después de retirarse como jugador podría iniciar una nueva etapa como técnico. Thiago llegó al Barça en el 2005 y estuvo en el club blaugrana hasta el 2013.

Hansi Flick sigue las evoluciones de Thiago Alcántara durante un entrenamiento del Bayern Múnich / EFE

Estos ocho años, desde el Cadete B hasta el primer equipo, son un buen bagaje para volver al Barça pero más allá de su experiencia como futbolista en el Barça, Bayern y Liverpool hemos querido indagar en la figura de Thiago y si encajaría en el cuerpo técnico del Barça.

Además de estos argumentos conocidos para espaldar su posible vuelta al Barça en Sport hemos querido contactar con un referente, un escritor y periodista que conoce a la perfección a Thiago Alcántara desde que se instaló en Múnich para escribir su obra Herr Pep

Thiago Alcántara / FCB

.Martí Perarnau retrató la vida de Guardiola en el Bayern y las interioridades del técnico de Santpedor en sus tres años dirigiendo al club bávaro y en este período conoció a fondo al jugador hispano brasileño.

Martí Perarnau: "Thiago es un estudioso del fútbol"

Peranau radiografía así a Thiago Alcántara: "Desconozco lo que va a decidir Thiago porque no he hablado con él. No me extrañaría nada que se dedicase a ser técnico. Tiene todo el espíritu, conocimiento y manera de comportarse para serlo. A Thiago no lo conocía personalmente antes de su llegada al Bayern. Lo conocí en Múnich el primer día que llegó al club alemán. Recuerdo que me invitó a un café en el hotel en el que estaba alojado y ya vi que es un enfermo de fútbol. Aquel día me lo demostró y luego en los años que hemos coincidido también".

Un momento de la entrevista que en SPORT le hemos hecho a Martí Perarnau / Valentí Enrich

Perarnau detalla alguna anécdota que detalla algunas características del Thiago menos conocido: "Cuando hablaba con él siempre me decía que teníamos un día que ir a cenar los tres con su padre que también es un enfermo total de fútbol. Él y su padre se pasaban horas y horas viendo vídeos y hablando de fútbol, de jugadas y jugadores y analizando partidos. Es un enfermo en el sentido de analizar el fútbol, racionalizarlo, ver lo que está bien y lo que está mal. Revisar sus fallos o darse cuenta de sus aciertos porque volvía a analizar a fondo.

El abrazo entre Thiago y Guardiola después de ganar al Oporto / EFE

Martí Perarnau se enteró por Sport de la posible vuelta de Thiago al Barça: "Si me dices que va al cuerpo técnico del Barça o de otro gran club me lo creo como me pasó en su día con otros jugadores destinados a ser entrenadores. Thiago tiene todos los números para ser un buen entrenador. Tiene carácter, tiene conocimientos y una cabeza muy clara. Sabe lo que quiere".

Klopp abraza a Thiago Alcántara / EFE

Además Perarnau enfatiza el interés táctico del hispano-brasileño: Él tiene muy claro lo que cada jugador tiene que realizar en el campo en cada momento. Reúne todo para ser entrenador. "Saber gestionar este paso es importante: "Es obvio que no va a ser entrenador ahora mismo pero en el proceso para conseguirlo sí que me lo imagino en un cuerpo técnico sin duda y aportando muchísimo. Me cuadra del todo".

Si se acaba confirmando este 'fichaje' el Barça ganaría a un técnico que habla alemán, castellano e inglés y que además de sus conocimientos futbolísticos podría ser un enlace ideal entre Flick y su staff y la plantilla.