Thiago Alcántara deja el Barça para centrarse en el L'Hospitalet

Fue uno de los focos de atención de la última sesión de entrenamiento del Barça previa al partido de Liga contra el Valencia en Mestalla. La plantilla escuchando a Thiago Alcántara durante unos minutos antes de obsequiarle con un pasillo de collejas.

Poco después se hizo público en 'Jijantes' y pudo confirmar SPORT que el hasta ahora ayudante de Hansi Flick dejará la disciplina azulgrana para centrarse en su otra ocupación profesional en el nuevo proyecto deportivo que ha puesto en marcha junto a un grupo de empresarios y el también exjugador del Barça Jordi Alba en el CE L'Hospitalet.

De hecho, la presencia de Thiago en el organigrama de Flick se debía más a un compromiso de amistad del excentrocampista con el entrenador alemán. Alcántara no participaba en los viajes del Barça y su labor se limitaba a la que llevaba a cabo en la CE Joan Gamper, y sus emolumentos eran muy reducidos teniendo en cuenta su labor profesional y la entidad de la que estamos hablando.

Pese a todo, para Hansi era una pieza importante en el organigrama por su conocimiento del club y su labor de enlace con la plantilla. Sin embargo, Thiago está absolutamente volcado con el ambicioso proyecto que está arrancando en el L'Hospitalet y que en definitiva lo que busca es dar un paso adelante y profesionalizar al máximo el equipo de la segunda ciudad más poblada de Catalunya. Actualmente el CE L'Hospitalet está disputando el play off de ascenso a Segunda Federación frente al Badalona.