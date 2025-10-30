'The Messi Experience' aterriza en Dubái con un espectáculo de 2.000 m2

Dubái vuelve a mover ficha en su carrera por atraer al turismo de experiencias con 'The Messi Experience', una exposición inmersiva instalada en Dubai Festival City Mall que recorre la trayectoria del astro argentino mediante juegos interactivos y espacios sensoriales.

El montaje, de 2.000 m² y con el respaldo de LaLiga y la AFA, permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2025. Se ubicará en el Dubai Festival City Mall, y será una exposición inmersiva dedicada al astro argentino que permite recorrer su trayectoria a través de juegos interactivos y espacios sensoriales.

Un espacio para toda la familia que cuenta, entre otros partners, con LaLiga y la AFA.

The Messi Experience llega a Dubai / -

La capital del emirato acompaña este lanzamiento con un calendario que consolida su mezcla de deporte, cultura y gastronomía. En el plano deportivo, el hipódromo de camellos de Al Marmoom mantiene sus carreras hasta abril, mientras que la ciudad prepara el debut del 'Dubai ball' en la Euroliga 2025-26 con el Coca-Cola Arena como escenario.

Además, el Dubai Fitness Challenge convertirá noviembre en un gimnasio a cielo abierto con la Dubai Ride (2 de noviembre) y la Dubai Run (23 de noviembre).

Con esta batería de novedades, Dubái refuerza su objetivo de posicionarse como gran hub global de ocio y negocio, alineado con la Agenda Económica D33, y con propuestas que van del deporte de élite a la cultura popular y la alta cocina. 'The Messi Experience' emerge como el emblema deportivo de una temporada que promete récords de visitantes y nuevas fotos icónicas para Instagram.