The Athletic: El City se pone duro con Rodri y pide 80 millones

El fichaje de Rodri Hernández entra en su fase más decisiva. El FC Barcelona ya tiene cerrado un acuerdo en el apartado económico y, ahora, toda la negociación se traslada a los despachos. El Manchester City no parece dispuesto a regalar a una de sus grandes referencias y ya ha fijado un precio de partida.

Según informa David Ornstein en 'The Athletic', la primera oferta presentada por el Barça, de unos 45 millones de euros más variables, ha sido rechazada por el conjunto inglés al considerarla muy alejada de sus pretensiones. Desde el Etihad aseguran que todavía no existen conversaciones significativas porque entienden que la propuesta blaugrana no alcanza el nivel necesario para abrir una negociación. Su postura es firme: Rodri no saldrá por menos de 80 millones de euros. Es, claramente, una estrategia negociadora.

El Barça conoce el margen de la operación

Pese a la contundencia del mensaje lanzado desde Inglaterra, en el Camp Nou mantienen el optimismo. Según ha podido saber SPORT, el Barça tiene constancia de que, durante los contactos mantenidos anteriormente entre el Manchester City y el Real Madrid, la valoración del internacional español se situaba en torno a los 65 millones de euros, una cifra inferior a la que ahora se traslada públicamente.

En la dirección deportiva blaugrana también consideran que la situación contractual del futbolista juega a su favor. Rodri finaliza contrato en junio de 2027, por lo que entraría en su último año de vinculación. Por ello, el objetivo del Barça es que la operación no supere los 60 millones de euros entre cantidades fijas y variables.

Rodri ya ha elegido, según apuntan en Francia. / SPORT

Las conversaciones están siendo lideradas por Deco y Hugo Viana, director deportivo del Manchester City. La buena relación entre ambos facilita el diálogo y mantiene abiertas todas las vías para intentar acercar posturas durante las próximas semanas.

El Barça, además, está dispuesto a mejorar su primera propuesta. Después de alcanzar un acuerdo con el jugador, el club se siente comprometido con la operación y hará un nuevo esfuerzo para intentar satisfacer las exigencias del City. El objetivo es cerrar el traspaso lo antes posible para que Rodri pueda incorporarse a la dinámica del equipo junto al resto de internacionales que conquistaron el Mundial de 2026.

El City quiere hacer caja

La firmeza del Manchester City también responde a su intensa actividad en el mercado. El conjunto de Enzo Maresca ya ha invertido cerca de 135 millones de euros en el fichaje de Elliot Anderson y sigue trabajando en la incorporación de Ayyoub Bouaddi, por quien podría desembolsar alrededor de 115 millones.

Ese importante esfuerzo económico obliga al City a estudiar una venta importante para equilibrar sus cuentas, aunque en ningún caso está dispuesto a regalar a uno de los mejores centrocampistas del mundo. En el Etihad respetarán la voluntad de Rodri y facilitarán una salida si reciben una oferta que consideren acorde a su valor de mercado.

Las próximos días serán decisivos. En el Barça confían en que el deseo del futbolista de vestir de blaugrana ayude a rebajar las exigencias del Manchester City, aunque son conscientes de que será necesario elevar la oferta inicial.