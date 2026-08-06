'The Athletic': El Barça explora ya el fichaje de Rodri

Hay caso Rodri. 'The Athletic' confirma que el Barça ya está en contacto con el entorno de Rodri para explorar su posible fichaje por el club blaugrana. Según esta información, se han iniciado las negociaciones para explorar un posible acuerdo, mientras el Madrid sigue en la pelea. 'SPORT' puede confirmar los contactos, pero en el club blaugrana hay un dilema por la operación ya que a pesar de que Rodri es un jugador top e incuestionable, hoy por hoy no es prioridad la llegada de un centrocampista y los esfuerzos económicos se centran en un delantero. Este diario también ha avanzado que las negociaciones entre Rodri y el Madrid están prácticamente rotas tras un desencuentro producido en las últimas horas y el futbolista estaría en el mercado.

Según 'The Athletic', el Barça está explorando las condiciones económicas para dar el paso definitivo para la contratación y que los contactos siguen abiertos entre las partes y van avanzando. Al estallar las conversaciones con el Madrid, el club blaugrana podría tener vía libre en estos momentos por si le encajara económicamente la operación, algo que estarían sopesando en estos momentos.

El gran dilema del Barça es invertir una gran cantidad de dinero para reforzar una posición que tienen bien cubierta. Pese a todo, la baja de Frenkie de Jong, que podría ser de muy larga duración, ha abierto un debate interno en el club blaugrana. Y más, por la posibilidad real de ir a por un futbolista con grandísimo cartel y un perfil Barça muy claro. Todo podría depender de la evolución también de las negociaciones por el delantero, aunque Hansi Flick ha dejado claro que desea un '9' sí o sí. Ya sea Julián Álvarez, la prioridad, o otro delantero del mercado.

Rodri estaba meditando también su decisión. Lo que tiene claro es que desea regresar a España y, por ahora, el Madrid había dado el paso aunque parece que las condiciones que deseaba imponer el club blanco no son de su agrado. A partir de ahí, si el Barça diera el paso definitivo, es probable que se pudiera decantar la balanza hacia el Camp Nou. La partida y las decisiones finales se están jugando en estos momentos.

La operación es muy importante a nivel económico. El Manchester City estaba demandando un mínimo de 65 millones de euros al Madrid por el centrocampista, aunque en el caso del Barça podría ser alguna cantidad inferior. El City no le cierra las puertas a una salida y ya está firmando jugadores para suplirle. El problema es el salario del futbolista, que subió de forma considerable y está ganando mucho dinero en la Premier, algo que el Barça sabe y podría tener un encaje complicado en el límite salarial. Otra cosa sería si el club pudiera dar de baja de larga duración a De Jong, algo que podría dilucidarse en la última semana de mercado.