Un testigo revela cómo fue el apuñalamiento que sufrió el padre de Lamine Yamal: "Iba a matarlo"

Mounir Nasraoui vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por sus polémicas declaraciones en redes sobre el estilo de vida que lleva gracias a su hijo, Lamine Yamal, sino por el apuñalamiento que sufrió el 14 de agosto de 2024 durante una pelea en una calle de Rocafonda, en el barrio de Mataró.

Hace varias semanas, el padre del '10' del Barça tuvo que comparecer ante el juzgado de instrucción 3 de Mataró, pero no como víctima, sino como imputado, ya que la defensa del agresor alegó que actuó por 'error' tras arrebatarle el cuchillo a uno de los amigos de Nasraoui y después de recibir un golpe de puño que le fracturó el tabique nasal.

El caso vuelve a acaparar la atención, después de que 'La Vanguardia' accediera al sumario de la causa. Esa misma noche, se tomaron declaraciones a los cuatro testigos del incidente, quienes ofrecieron relatos coincidentes. Según la secuencia descrita, los presuntos agresores, dos hermanos, el padre y un amigo de la familia, aguardaron la llegada de Mounir Nasraoui al aparcamiento del campo de fútbol del barrio de Rocafonda.

El primer conflicto ocurrió por la tarde, cuando el padre de Lamine Yamal caminaba solo por la calle Franck Marsha y desde el tercer piso de un edificio le arrojaron agua. El responsable resultó ser un niño que jugaba con un barreño. Sin embargo, parte de la familia bajó y se produjo una discusión que terminó con un arañazo en el cuello de Nasraoui.

"Que esto no puede ser hombre. Yo estaba paseando tranquilamente y me tiran cosas. O lo arregla un buen abogado o lo arreglamos luego", expuso a los agentes de la policía. Más tarde, se reunió con dos amigos de Mataró en Barcelona y, por la noche, regresaron al estacionamiento del campo de fútbol de Rocafonda, donde tuvo lugar la agresión.

En el lugar de los hechos estaba un hombre que vive en un coche estacionado allí mismo y que declaró lo que vio, donde reveló que los integrantes de esta familia llevaban desde un primer momento el cuchillo de defensa extensible y una piedra de grandes dimensiones: "Mounir ha corrido, él (el del cuchillo) viene detrás de él y le pincha. Se lo clava dos o tres veces en el pecho y el costado".

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, en el hospital tras ser apuñalado / El Chiringuito

El relato coincidió con el amigo que esperaban en el parque y con el de las dos personas que acompañaban al padre de Lamine. Uno, Soufian B. A., declaró que a Nasraoui "le querían matar. Uno llevaba un cuchillo". Además, dejó claro que "empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo".

El otro amigo, Younes E. B., también presenció las puñaladas, como Haytam B: "Adrián estaba sentado detrás, ha salido corriendo con el cuchillo y ha ido hacia el Mounir. Lo he visto ante mis ojos. Y le ha dado tres o cuatro puñaladas".

Las cuatro declaraciones fueron recogidas la misma noche y sin posibilidad de pactar el relato, según recoge 'La Vanguardia'. Tras ser condenado el pasado mes de diciembre, el hombre quedó en libertad con cargos y sigue defendiendo que ellos fueron las víctimas del padre de Lamine Yamal. La periodista Mayka Navarro explicó a los micrófonos de RAC1 que ninguna de las personas implicadas contaba con antecedentes previos.