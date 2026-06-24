El ‘test Zubiaurre’: la tesis jurídica que apunta a una rebaja millonaria por Julián Álvarez

El nombre de Julián Álvarez vuelve a aparecer en el centro de una hipótesis de enorme voltaje jurídico y futbolístico. No porque exista una operación cerrada ni porque el Atlético de Madrid haya abierto la puerta a su salida, sino por la tesis planteada por Miguel Galán, presidente de CENAFE, que ha puesto sobre la mesa una posible vía legal para que el delantero argentino pudiera abandonar el club rojiblanco y fichar por el FC Barcelona sin que la FIFA tuviera, según su interpretación, un papel decisivo.

Galán sostiene que, al tratarse de un eventual conflicto entre dos clubes españoles, el asunto no debería dirimirse ante los órganos de la FIFA, sino bajo el marco jurídico interno. En concreto, apunta al Real Decreto 1006/1985, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales en España. Su artículo 16 contempla que la extinción del contrato por voluntad del deportista, sin causa imputable al club, puede dar derecho a la entidad a una indemnización, que en ausencia de pacto será fijada por la jurisdicción laboral atendiendo a las circunstancias deportivas, el perjuicio causado, los motivos de ruptura y otros elementos estimables.

El precedente

La clave de la tesis está en lo que Galán denomina, de forma práctica, el precedente de Zubiaurre. El caso de Iban Zubiaurre, que rompió unilateralmente su contrato con la Real Sociedad para fichar por el Athletic Club, acabó con una indemnización de cinco millones de euros, confirmada por el Tribunal Supremo, y con el Athletic como responsable subsidiario.

Julián Alvarez, en el entrenamiento de este sábado / DANIEL GONZÁLEZ / EFE

Según Galán, aquel precedente demostraría que una cláusula de rescisión puede ser válida en su naturaleza, pero discutible en su cuantía si resulta desproporcionada. Es decir, que los tribunales podrían moderarla si entienden que funciona como una barrera puramente disuasoria y no como una compensación razonable por el daño causado al club.

Trasladado al caso de Julián Álvarez, la tesis es clara: una cláusula de 500 millones de euros podría someterse a un “test de proporcionalidad” en sede laboral. Galán defiende que, si se compara esa cifra con el salario del futbolista, la duración restante del contrato, su valor de mercado y operaciones similares, podría plantearse una reducción muy significativa. En su análisis, un umbral cercano a los 100 millones sería más defendible que la cláusula íntegra.

Negociación entre clubes

La lectura, en cualquier caso, es una hipótesis jurídica y no una operación en marcha. El Atlético de Madrid tiene contrato, tiene una cláusula firmada y tiene también un interés legítimo en proteger a uno de sus grandes activos. Pero la reflexión de Galán apunta a otro terreno: el de si una cláusula tan elevada puede convertirse en una especie de blindaje absoluto que impida al jugador ejercer su derecho a romper unilateralmente el contrato asumiendo una indemnización razonable.

Simeone y Julián Álvarez, en un partido del Atlético de Madrid // EFE / EFE

El matiz es importante. No se trataría de que Julián Álvarez pudiera salir gratis ni de que el Barça pudiera ficharlo simplemente depositando una cantidad elegida por las partes interesadas. La vía descrita por Galán pasaría por una negociación entre clubes y jugador o, en caso de conflicto, por acudir a la jurisdicción laboral para que un juez determinara la indemnización aplicable conforme al RD 1006/1985.

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ahí es donde aparece el llamado “test Zubiaurre”: comprobar si la cláusula responde a una compensación proporcionada o si, por el contrario, supera cualquier lógica salarial y de mercado. En el precedente del exjugador de la Real Sociedad, la indemnización acabó fijada en cinco millones de euros, una cifra muy inferior a la inicialmente reclamada y que marcó una referencia jurídica relevante en el fútbol español.

La tesis de Galán, por tanto, no elimina el poder contractual del Atlético ni convierte al Barça en dueño de los tiempos. Pero sí introduce un elemento incómodo en el debate: las cláusulas de rescisión no siempre son intocables. Y, en un mercado donde las cifras se han disparado, el caso Zubiaurre vuelve a aparecer como una herramienta jurídica capaz de cuestionar cantidades diseñadas más para impedir una salida que para compensarla.