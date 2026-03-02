Entrevista SPORT
FC Barcelona
El test más personal de Sergi Roberto: ¿tiramisú o crema catalana?
El futbolista del Como 1907 se moja sobre sus gustos y preferencias en un cuestionario de SPORT
Sergi Roberto se atrevió al 'Challenge' de SPORT. Preguntas sobre su vida personal y deportiva que afrontó de manera distendida en la conversación mantenida desde el norte de Italia.
¿Mejores amigos de vestuario que has tenido? Marc Muniesa es mi mejor amigo del fútbol, estuvimos juntos en las categorías inferiores y vivimos juntos.
¿Mejor jugador de la historia? Leo Messi
¿Un momento de esta temporada? Cuando ganamos al Napoli en cuartos de la Coppa, fue histórico y con penaltis fue un momento muy bonito.
¿Mejor rival al que has tenido que marcar? Cristiano Ronaldo cuando jugábamos contra el Madrid. Era letal en el área
¿Jugador que te gustaba de pequeño? Ronaldinho
¿Un día como entrenador del Barça o como presidente? Como entrenador
¿Un jugador actual de otro equipo al que admires? Pedri, que ahora no está en mi equipo
¿Algo que se te dé mal? Cocinar
Lo último que le has preguntado a chatgpt: Pues lo tengo que mirar, ha sido una traducción del castellano al italiano
Videojuego o juego de la infancia que no sea fútbol: Pokemon, que aún sigo jugando.
Una canción que hayas escuchado mucho este año: Una de Oques Grasses, Sort de tu.
¿Un objetivo para esta temporada? Tengo dos, ganar la Coppa de Italia y clasificarnos para Europa
Debe elegir entre Italia y Catalunya
Pasta o Paella: Pasta
Insultos en italiano o en catalán: en catalán me gustan más
Pirlo o Cesc: Cesc
Pizza o Fuet: Pizza
Como o Barcelona como ciudad: Barcelona
Lasaña o Calçotada: Me gusta mucho la lasaña, pero me gusta la tradición de la calçotada de encontrarte con amigos o familia, me quedo con la calçotada
San Siro o el Bernabéu: El Bernabéu porque he pasado allí grandes noches.
Café en Italia o en Catalunya: En líneas generales, en Italia cualquier bar ese mejor, pero en Barcelona hay muy buenas cafeterías. Difícil elección.
Tiramisú o Crema catalana: Crema catalana
