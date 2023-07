El test más personal a Joan Laporta: "Si mi padre viviese, me prevendría de muchas cosas"

El presidente del FC Barcelona ha repasado la actualidad azulgrana con SPORT Joan Laporta se ha acordado de su fallecido padre, una figura muy importante para el presidente

Joan Laporta ha repasado la actualidad del FC Barcelona con SPORT. El presidente azulgrana ha respondido a las preguntas más personales que han permitido mostrar su lado más humano.

El presidente azulgrana ha recordado el día de su segunda toma de posesión como presidente del FC Barcelona. Joan Laporta mencionó a su fallecido padre, una figura muy imporante para el presidente: "Vi a mi padre con lágrimas en los ojos. Era un hombre muy serio, me educó en el barcelonismo, el catalanismo... allá donde estés...", aludió antes de verse interrumpido por la emoción.

Joan Laporta ha recordado ese emocionante momento y ha explicado cómo era la relación con su padre: "Era muy crítico con todo lo que hacía. Era muy exigente en todo. No era complaciente. Cada uno tenemos nuestro carácter. Él era de decir lo que no se había hecho bien, era muy sufridor".

El presidente azulgrana lamenta no poder tenerlo a su lado en estos momentos: "Sufría por los riesgos que habían, a mí me veía como una persona que corría riesgos y él no lo hacía. No era una persona de halagos, te prevenía, te avisaba... seguro que ahora me prevendría de muchas cosas".